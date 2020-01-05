Ulukışla'da yaralı bulduğu baykuşu, Ereğli'de polise teslim etti - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞLI TIR şoförü Ahmet Yalçın, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yol kenarında yaralı bulduğu nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuşu, Konya'nın Ereğli ilçesindeki kontrol noktasında trafik polislerine teslim etti.

Mersin'den aldığı yükü İzmir'e teslim etmek için yolan çıkan Ahmet Yalçın, Niğde'nin Ulukışla ilçesinden geçerken dinlenmek için TIR'ı sağa çekti. Yalçın, bu sırada uçamayan baykuşu fark etti.