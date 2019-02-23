Son Dakika Haberleri: Uluköy'de Tarım Toplantısı Düzenlendi

Uluköy'de Tarım Toplantısı Düzenlendi

1 saat önce

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, köy toplantılarına Uluköy köyü ile devam ediyorErzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan heyet, köy toplantıları kapsamında Erzincan ili, Merkez ilçesine bağlı Uluköy Köyüne köy ziyareti gerçekleştirdi.

Uluköy'de Tarım Toplantısı Düzenlendi, System.String[]
Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, köy toplantılarına Uluköy köyü ile devam ediyor

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan heyet, köy toplantıları kapsamında Erzincan ili, Merkez ilçesine bağlı Uluköy Köyüne köy ziyareti gerçekleştirdi.

İl Müdürü Şahin, üreticilerle birlikte olmaktan mutlu olduğunu ve sorunların çözülmesi için çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini ifade etti. Daha sonra konuşmasını devam eden İl Müdürü Şahin, "Hayvansal üretim alanında hayvancılığın geliştirilmesine yönünde çalışmalarımızın yapıldığını ve Bitkisel Üretim alanında ise küçük arazilerden daha fazla gelir sağlamak için fasulye yetiştiriciliği, meyvecilik, sebzeciliğin ve Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönünde çalışmalarımızın yapıldığını ve bu kapsamda il, ilçe müdürlüklerimiz her zaman köylümüzün, üreticimizin yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir" dedi.

Sohbet havasında geçen toplantının sonunda; sorulan soruların cevaplandırılmasının ardından toplantı sona erdi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:31 Kaynak: İHA

Merkez, Uluköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okul Bahçesinde 2 Öğrencinin Yaralandığı Pitbull Saldırısının Görüntüleri Ortaya Çıktı Okula Giren Pitbull Öğrencilere Saldırdı (2)

İzmir'de Vatandaşlar Düdenlerin Oluştuğu Bölgeye Akın Edince Yol Trafiğe Kapatıldı Kırmızı Ette Fiyat; Kas, Yağ ve Yaş Kriterlerine Göre Belirlenecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 14:52:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uluköy'de Tarım Toplantısı Düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]