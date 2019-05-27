Son Dakika Haberleri: Uluköylü öğrencilerin bayramlıkları ÇOMÜ'lü öğrencilerden

Uluköylü öğrencilerin bayramlıkları ÇOMÜ'lü öğrencilerden

5 saat önce

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ezine Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri hazırladıkları kampanya kapsamında Ezine'nin Uluköy köyündeki öğrencilere bayramlık giysi temininde bulundu.

Uluköylü öğrencilerin bayramlıkları ÇOMÜ'lü öğrencilerden, System.String[]
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ezine Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri hazırladıkları kampanya kapsamında Ezine'nin Uluköy köyündeki öğrencilere bayramlık giysi temininde bulundu.
Öğrenciler, Dr. Öğretim Üyesi Hicran Özlem Ilgın koordinatörlüğünde başlatılan kampanya kapsamında, taşımalı sistemle Uluköy'de öğrenim gören öğrencileri ziyaret etti.
Her öğrenci için özel olarak hazırlanan bayramlık paketleri sahiplerine teslim eden öğrenciler daha sonra okul önünde minik öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:48 Kaynak: AA
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