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ULUKOZA Sayesinde 200bin lira hibe - Son Dakika

ULUKOZA Sayesinde 200bin lira hibe

17.08.2021 09:56
ULUKOZA Sayesinde 200bin lira hibe, System.String[]

BUÜ öğrencileri İş fikirleri ile başladıkları yola ULUKOZA sayesinde 200. 000 TL hibe desteği ile şirketleşerek devam ediyor.

BUÜ öğrencileri İş fikirleri ile başladıkları yola ULUKOZA sayesinde 200. 000 TL hibe desteği ile şirketleşerek devam ediyor.

Girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulmasını amaçlayan TÜBİTAK 1512 BİGG Programı 2020-1 çağrısında sonuçlar açıklandı. ULUKOZA'dan dört teknoloji girişimine TÜBİTAK desteği verildi. ULUKOZA programı ile TÜBİTAK 1512 programına hazırlanan dört girişimci ekip, her biri 200bin lira olmak üzere toplamda 800bin lira hibe desteği almaya hak kazandı. Ekipler arasında kahve öğütme makineleri, casual mobil oyun, görüntü işleme teknolojisi ile hayvancılığa yönelik çözümler ve büyük veri ile akıllı üretim makineleri geliştiren ekipler yer alıyor. Bu sene ULUKOZA programında başta Bursa olmak üzere Çanakkale ve Eskişehir'den de girişimciler bulunuyor.

YENİ BAŞVURULAR EYLÜL'DE

Son dönem mezunları ile ULUKOZA programı toplamda 42 girişimci ekibin şirketleşmesine ve milyonlarca liralık hibe desteği almasına katkı sağladı. Mentörlük mekanizması ile yüzlerce sektör temsilcisini, akademisyeni ve yatırımcıyı ekosistemine katmış, kendi geliştirdiği metodoloji ve kaliteli insan kaynağı ve altyapısı ile girişimcilere desteklerini hız kesmeden vermeye devam ediyor. Mevcut programı halen devam eden ULUKOZA, yeni başvurularını Eylül ayında almayı planlıyor.

NİTELİKLİ KAHVE TÜKETİCİSİNE FARKLI DENEYİM

ULUKOZA Programı son mezunlarından Enes Hüseyin Ergün İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halen doktora eğitimine devam ediyor. Enes Hüseyin Ergün ekibiyle birlikte daha önce geliştirdikleri kahve değirmeni tasarımını entegre edecekleri ve LOT çözümleri ile nitelikli kahve tüketicisi olan müşterilerine 3. Nesil kahve deneyimini farklı şekilde sunabilecek bir otomat geliştirmeyi hedefliyor. Firma, geliştireceği ürün ile farklı boyutlara getirecekleri çeşitli kahve türlerinin çekirdeklerini ürün haliyle sunabilme, talep edilecek demleme metoduna göre de bu kahveleri hazırlayabilme kabiliyetine sahip olacak. Böylece tüketici taze kahve çekirdeğine ulaşma imkanına sahip olacak ya da istediği kahveyi ancak 3. Nesil kafelerde tadabileceği "pour over" gibi demleme yöntemleri ile deneyimleyebilecek.

Enes Hüseyin Ergün'e tebrik belgesini takdim eden Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; "ULUKOZA Programını başarıyla tamamlayan genç girişimcilerimizi tebrik ediyorum. Ülkemizi mevcut durumdan daha ileriye taşıyacak olanlar gençlerimizdir. Onların bu başarılarını gördükçe biz de mutlu oluyoruz. Bu ve bunun gibi projelerin hayata geçmesine katkı koyan Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ekibimize de ayrıca teşekkürü borç biliyorum. " dedi.

ULUKOZA Sayesinde 200bin lira hibe
ULUKOZA Sayesinde 200bin lira hibe
ULUKOZA Sayesinde 200bin lira hibe
ULUKOZA Sayesinde 200bin lira hibe

Uludağ Üniversitesi, Hüseyin Ergün, İstihdam, Bursa, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum ULUKOZA Sayesinde 200bin lira hibe - Son Dakika


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