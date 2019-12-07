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Ulupınar, Almanya'da temaslarda bulundu

6 saat önce

Çalık Holding üst düzey yöneticisi Karabüklü bürokrat Özgür Ulupınar bir dizi temaslarda bulunmak üzere Almanya'da.

Ulupınar, Almanya'da temaslarda bulundu, System.String[]

Çalık Holding üst düzey yöneticisi Karabüklü bürokrat Özgür Ulupınar bir dizi temaslarda bulunmak üzere Almanya'da. Ulupınar, ziyaret kapsamında çeşitli sivil toplum kuruluş temsilcilerinin yanı sıra Almanya Berlin Türk Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ile bir araya geldi.


Almanya'da gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında açıklamalarda bulunan Ulupınar, " Gurup olarak ülkemizle ikili antlaşması olan ülkeler arasındaki sosyal, kültürel, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi beraberinde Türkiye'nin 2023 - 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması için çaba göstermekteyiz. Bu sebeple Almanya'da bir dizi ziyaretler yapıyoruz. Bu kapsamdaki çalışmalar çerçevesinde Berlin Büyükelçimiz Ali Kemal Aydın beyefendiyi ziyaret ederek kendilerine çalışmalarımız ve faaliyetlerimiz hakkında bilgi verdim" dedi. - KARABÜK

Çalık Holding, Ulupınar, Almanya, Berlin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:22 Kaynak: İHA
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