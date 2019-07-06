Ulupınar köylüleri kokudan şikayetçi
1 saat önce
Bilecik'in merkeze bağlı Ulupınar köyünde, Ramazan Bayram'ından bu yana kanalizasyon hatlarındaki tıkanıklık nedeniyle taşan lağım suları yollara aktığı için köylüler zor durumda.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:41 Kaynak: İHA
'in merkeze bağlı Ulupınar
köyünde, Ramazan Bayram
'ından bu yana kanalizasyon hatlarındaki tıkanıklık nedeniyle taşan lağım suları yollara aktığı için köylüler zor durumda.
Havaların iyice ısınması ile birlikte taşan lağım suları köyde kötü bir koku oluştururken, rögarlardan taşan ve yol boyunca akan lağım sularının içme suyuna da karışmış olabileceğini de ifade eden köy halkı yaşadıkları durumdan şikayetçi olduklarını dile getirdiler. Öte yandan, önlem alınmazsa yakında hastalıkların da yaşanabileceğini ifade eden vatandaşlar İl Özel İdaresinden mağduriyetlerinin giderilmesini talep ederek, halkın hastalanmaması ve giderlerin eve tepmemesi için biran önce bir çözüm bulunmasını istediler. - BİLECİK
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