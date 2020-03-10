Ulurslararası Judo Federasyonu'ndan 'korona virüs' kararı - Son Dakika
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Ulurslararası Judo Federasyonu'ndan 'korona virüs' kararı

6 saat önce

Uluslararası Judo Federasdyonu (IJF), olimpiyat yolunda puan kazandıran, maç takviminde 30 Nisan'a kadar yer alan üç büyük turnuvanın korona virüsü sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.

Ulurslararası Judo Federasyonu'ndan 'korona virüs' kararı, System.String[]

Uluslararası Judo Federasdyonu (IJF), olimpiyat yolunda puan kazandıran, maç takviminde 30 Nisan'a kadar yer alan üç büyük turnuvanın korona virüsü sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.

Korona virüsü judo branşında da müsabakaların yapılmasını engelledi. Uluslararası Judo Federasyonu, Mart ve Nisan aylarında maç takviminde yer alan ve olimpiyatlara puan taşıyan üç büyük organizasyonun korona virüsünden dolayı iptal edildiğini resmi sitesinden duyurdu. Alınan karar doğrultusunda Ekaterinburg Grand Slam, Tiflis Grand Prix ve Antalya Grand Prix müsabakaları yapılmayacak. Uluslar arası Judo Federasyonu resmi internet sitesinde yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Korona virüs salgını nedeniyle yaşanan son hadiselerden dolayı, tüm dünyada genel güvenlik ölçütlerini ve judo ailesini mevcut tehlikeden uzaklaştırmak adına sert bir karar almak zorunda kaldık. IJF Yönetim Kurulu olarak acil durum kararı neticesinde 2020 takviminde bulunan 30 Nisan tarihine kadarki tüm müsabakaların iptaline karar verilmiştir. Pek çok açıdan tehlike arz eden kritik bir süreç olduğundan ve asıl önceliğin judo ailesinin sağlığını, güvenliğini sağlamak olduğu için yaşanan bu çetin dönemde olimpik takvimimizde bu şekilde değişikliğe gidilmiştir. Detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde verilecektir."

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:05 Kaynak: İHA
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