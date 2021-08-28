Üye Girişi
Ulus Çınar Spor Kulübü, geleceğin sporcularını yetiştiriyor - Son Dakika

Ulus Çınar Spor Kulübü, geleceğin sporcularını yetiştiriyor

28.08.2021 11:21
Ulus Çınar Spor Kulübü, geleceğin sporcularını yetiştiriyor, System.String[]

Bartın'ın Ulus ilçesinde 6 yıldır antrenörlük yapan Erdoğan Ercan, geleceğin sporcularını yetiştiriyor.

Bartın'ın Ulus ilçesinde 6 yıldır antrenörlük yapan Erdoğan Ercan, geleceğin sporcularını yetiştiriyor.

Ulus ilçesinde 6 yıldır Ulus Çınar Spor Kulübü'nün antrenörlüğünü sürdüren Rehberlik Öğretmeni Erdoğan Ercan, 20 yıldır da küçük yaş gruplarını çalıştırıyor. Ercan, "Bu senede 9, 10, 11 ve 12 yaş grubunda 30 öğrenci grubunda ekibimiz var. Bu kursumuzu Halk Eğitim bünyesinde açmış bulunmaktayız. Burada yetiştireceğimiz çocuklarımızı çınar spor bünyesinde ilerleyen zamanlarda yetenekli olanları biraya toplayıp müsabakalara katılmalarını hedefliyoruz. Aynı zamanda pandemi sürecinde çocuklarımız spordan uzaklaştılar. Oyunu gerçek hayatta değil de bilgisayar ve tablette oynadıkları için çocuklarımızın dışarıda top oynaması bisiklete binmesi yüzmesi güreş yapması diğer etkinlikleri değişimlerine gelişmelerine katkı sağlıyor. Bizim amacımızda 30 öğrenci kursiyerimiz var. Bu öğrencilerimize sağlıklı bir şekilde futbol eğitimlerini alırken aynı zamanda sağlıklı yaşamı hayatlarını her döneminde sürdürebilmesi sporun içinde olması yetenekli olanların bu alanda geliştirebilmesi için profesyonel anlamda devam ettirebilmeleri için imkan sağlamak hedeflerimiz arasında. Bu anlamda Ulus Çınar Spor bünyesinde bu öğrencilerimizi ilerleyen yıllarda müsabakalar sokacağız" dedi. - BARTIN

Ulus Çınar Spor Kulübü, geleceğin sporcularını yetiştiriyor
Ulus Çınar Spor Kulübü, geleceğin sporcularını yetiştiriyor
Ulus Çınar Spor Kulübü, geleceğin sporcularını yetiştiriyor
Ulus Çınar Spor Kulübü, geleceğin sporcularını yetiştiriyor

Bartın, Çınar, Ulus, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ulus Çınar Spor Kulübü, geleceğin sporcularını yetiştiriyor - Son Dakika Spor


Son Dakika

Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı 11:17 Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu 11:01 Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu Mantardan zehirlenen büyükanne öldü, 6 torunu hastanelik oldu 10:29 Mantardan zehirlenen büyükanne öldü, 6 torunu hastanelik oldu
Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı 10:19 Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı TMSF, Aynes Gıda'yı satışa çıkardı 09:46 TMSF, Aynes Gıda'yı satışa çıkardı Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu 09:31 Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu
Din görevlisi olmak için Diyanet Akademisi mezunu olmak gerekecek. 09:15 Din görevlisi olmak için Diyanet Akademisi mezunu olmak gerekecek. ABD, Taliban'a bir oda dolusu dolar bıraktı 09:04 ABD, Taliban'a bir oda dolusu dolar bıraktı

Son Dakika Haberleri
11:22 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı
11:17 Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı
11:06 Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı
11:01 Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu
10:57 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak
10:48 Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı
10:19 Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı
10:12 Selin Ciğerci, Deniz Akkaya'ya 100 bin TL'lik dava açtı
10:08 İş adamının el ve ayaklarını bantlayarak gasp eden şüpheliler kayıplara karıştı
09:42 Galatasaray Başkanı Burak Elmas, aldığı ceza sonrası TFF'yi hedef aldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı         
11:22
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı         
11:06
Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı         
10:48
Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur         
10:25
Kaza yapan motosiklete yardım ederken minibüsün altında kaldılar Kaza yapan motosiklete yardım ederken minibüsün altında kaldılar         
10:05
Son Dakika: Bu hafta borsa değer kazandı, altın ve döviz kaybetti Son Dakika: Bu hafta borsa değer kazandı, altın ve döviz kaybetti         
09:33
Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son görüntüsü beğeni topladı Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son görüntüsü beğeni topladı         
09:26
Kılıçdaroğlu'na vatandaşın Kılıçdaroğlu'na vatandaşın "Çocuğuma dokunma" tepkisine Meral Akşener yanıt verdi: İçim acıdı, canım yandı         
09:10
Farah Zeynep Abdullah yerine Masumlar Apartmanı'na Melisa Şenolsun dahil oldu Farah Zeynep Abdullah yerine Masumlar Apartmanı'na Melisa Şenolsun dahil oldu         
09:01
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum         
23:52
Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı         
23:36
Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor         
22:22
Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler         
19:30
Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali         
19:26
Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar         
18:34
Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor         
17:38
2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı         
15:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2021 11:40:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ulus Çınar Spor Kulübü, geleceğin sporcularını yetiştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement