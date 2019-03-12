Son Dakika Haberleri: Ulus Hali'nde Gıda Denetimi

Ulus Hali'nde Gıda Denetimi

5 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, İl Tarım Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Emniyet birimleri ile birlikte Ulus Hali'nde gıda denetimi yaptı.

Ulus Hali'nde Gıda Denetimi, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, İl Tarım Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Emniyet birimleri ile birlikte Ulus Hali'nde gıda denetimi yaptı.

Ankara'daki vatandaşların taze gıda, tavuk, balık, sakatat, sebze, meyve ve aktar ürünlerini yoğunlukla satın aldığı Ankara Ulus Hali'nde, sağlıklı, güvenilir ve hijyenik gıda tüketebilmesi için, şikayetleri de dikkate alan ekipler titiz bir denetim gerçekleştirdi.

Düzenli kontrollere devam eden ekipler, balık reyonlarının yanı sıra, sakatat ve kasap dükkanlarını da kontrol ederek, hijyen ve etiket kontrolü yaptı. Özellikle, gıdaların son kullanma tarihi ve ruhsat başta olmak üzere zorunlu belgeleri tek tek inceleyen zabıta ekipleri, işyeri sahiplerine yer işgali, çöp ve diğer atıklar konusunda gerekli uyarılarda bulundu.

Ulus Hali'nde bulunan iş yerlerinin soğuk hava depolarında saklanan ürünleri de kontrol eden ekipler, balık boylarının ölçümlerinin ardından denetimlerini sonlandırdı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:04 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş'tan Şikayetçi Olan Necmettin Kesgin'in Avukatı, Şule Çet'in Sanığının da Avukatı Çıktı Mersin'de Yakalanan Dev Köpek Balığını Görenler Telefona Sarıldı

Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'ya Hakaretten Fezleke Son Dakika! Yolsuzluk İddialarına Cevap Veren Mansur Yavaş: Anketleri Görünce İftira Attılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 12:09:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ulus Hali'nde Gıda Denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]