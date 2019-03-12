Ulus Hali'nde Gıda Denetimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı
ekipleri, Ulus
Hali'nde denetim yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, İl Tarım, İlçe Tarım, Ticaret İl Müdürlüğü ve emniyet birimleri görevlileriyle Ulus Hali'nde bulunan işletmelerde gıda denetimi gerçekleştirdi.
Başkentlilerin taze gıda, tavuk, balık, sakatat, sebze, meyve ve aktar ürünlerini yoğunlukla satın aldığı Ankara Ulus Hali'nde sağlıklı, güvenilir ve hijyenik gıda tüketebilmesi için denetim yapan ekipler, şikayetleri dikkate aldı.
Ekipler, balık reyonları ile sakatat ve kasap dükkanlarında hijyen ve etiket kontrolü yaptı.
Özellikle gıdaların son kullanma tarihi ile ruhsat başta olmak üzere zorunlu belgelerin tek tek incelendiği denetimde, ekipler iş yeri sahiplerine yer işgali, çöp ve diğer atıklar konusunda gerekli uyarıları aktardı.
Ulus Hali'nde bulunan iş yerlerinin soğuk hava depolarında muhafaza edilen ürünleri de kontrol eden ekipler, balık boylarını da inceleyerek denetimi sonlandırdı.