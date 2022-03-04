Ulus Kaymakamı Kılıç, DSİ yatırımlarını inceledi - Son Dakika
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Ulus Kaymakamı Kılıç, DSİ yatırımlarını inceledi

04.03.2022 14:44
Ulus Kaymakamı Kılıç, DSİ yatırımlarını inceledi

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Zafer köyü bölgesinde yapılan yatırımları inceledi.

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Zafer köyü bölgesinde yapılan yatırımları inceledi.

Kılıç, gazetecilere, geçen yıl ağustos ayında ilçede meydana gelen sel felaketi sonrası hasar gören tüm altyapı ve üst yapıları yeniden inşa ederek eskisinden daha güzel ve sağlam hale getirdiklerini söyledi.

DSİ aracılığıyla yapılan köprü, dere ıslahı ve taş tahkimat çalışmalarını yerinde ve yakından takip ederek en doğru ve kaliteli hizmeti vatandaşlara sunmaya çalıştıklarını aktaran Kılıç, "Vatandaşlarımızın bu hizmetlerden en iyi şekilde faydalanabilmesi için bu tarz yatırımların destekçisi ve takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaymakam Kılıç'a, incelemelerinde Zafer köyü muhtarı Vasfi Yaman da eşlik etti.

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Mehmet Sadık, Ulus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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