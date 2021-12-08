Ulus Kaymakamı Kılıç'tan okullarda inceleme - Son Dakika

Ulus Kaymakamı Kılıç'tan okullarda inceleme

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Kumluca Beldesi'nde okul ziyaretlerinde bulundu.

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Kumluca Beldesi'nde okul ziyaretlerinde bulundu. Kumluca Atatürk Yatılı Bölge Okulu, Kumluca İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Sinan Oruç Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda idareci ve öğretmenlerle bir araya gelen Kılıç, okulların mevcut durumları,, sosyal ve kültürel faaliyetler, öğrencilerin eğitim seviyeleri ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerde, Ulus İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Ali Bitgin, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Başköy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Levent Ok da yer aldı.

Son Dakika

Gedson Fernandes'in babasından Galatasaray taraftarını sevindiren paylaşım geldi

2021 yılında Google'da en çok arananlar belli oldu

Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi

Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir!

Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık

Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu

TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi

Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş