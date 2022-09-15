Ulus Kaymakamı Kılıç, ev ziyaretleri gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ulus Kaymakamı Kılıç, ev ziyaretleri gerçekleştirdi

15.09.2022 12:34
Ulus Kaymakamı Kılıç, ev ziyaretleri gerçekleştirdi

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Kılıç, gazetecilere, vatandaşları ziyaret ederek ihtiyaçlarını ve taleplerini yerinde tespit ettiklerini söyledi.

Özellikle yaşlı ve engelli ailelerle bir araya gelmeye özen gösterdiklerini belirten Kılıç, "Onların toplumsal hayata aktif katılması için ve kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Bu ziyaretlerimiz vasıtasıyla vatandaşlarımızla devletimiz arasında güçlü bağlar oluşturuyor ve devletimizin şefkat elini uzatıyoruz. Fırsat buldukça ziyaretlerimizi sürdürüp 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Kılıç'a, ziyaretlerinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Atila Duman ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Uğur Ünal da eşlik etti.

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Kaynak: AA

Mehmet Sadık, Ulus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulus Kaymakamı Kılıç, ev ziyaretleri gerçekleştirdi - Son Dakika

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