Ulus Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan çalışmalar yerinde inceledi - Son Dakika

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı Ulus Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı beraberinde Bölge Müdür Yardımcısı Orhan Şahin, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Mehmet Başkan, Ulus Orman İşletme Müdürü Recep Düşünmez, İşletme Müdür Yardımcısı Ferhat Sugeçti ve Orman İşletme Şefleri ile birlikte Ulus Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan çalışmaları yerinde incelendi.

Ulus Orman İşletme Müdürlüğü Ardıç Orman İşletme Şefliği 30 Nolu tensil bölmesi ile 25 nolu bakım bölmesinde yapılan üretim çalışmalarının kontrollerini yapan Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı üretim işçileri ile dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında görüştü.

Kumluca ve Sökü Şefliklerine de giden Bölge Müdürü Beyazlı, yapılan orman bakımı ve üretim çalışmaları ile ilgili kontroller yaparken Herkeme ve Kumluca Orman Dışı Satış Depolarındaki çalışmaları da yerinde incelendi.

Bölge Müdürü Beyazlı, Ulus Orman İşletme Müdürü Recep Düşünmez ve ekip arkadaşlarına çalışmalarından ötürü teşekkür etti. - BARTIN