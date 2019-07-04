Ulus Şehir Çarşısı'nda yangın
1 saat önce
Ulus Şehir Çarşısı'nda yangınANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Ulus Şehir çarsısında yangın çıktı.
Ulus
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:50 Kaynak: İHA
Şehir Çarşısı'nda yangın
ANKARA - Ankara
'nın Altındağ
ilçesinde bulunan Ulus Şehir çarsısında yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Ulus Şehir çarşısının beşinci katında bulunan telefon depo alanında elektrik kontağından çıkan kıvılcım sonuncunda yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde polis ekiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen İtfaiye
ekipleri yangına, büyümeden müdahale etti. Ulus Şehir Çarşısı dumanlar içinde kalırken, esnaflar zor anlar yaşadı. Polis
esnafların dumanda etkilenmemesi için Ulus Şehir Çarşısını boşalttı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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