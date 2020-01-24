Ulus'ta atıksu arıtma tesisi ihalesi yapılacak - Son Dakika
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Ulus'ta atıksu arıtma tesisi ihalesi yapılacak

6 saat önce

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Ulus ilçesinde atıksu arıtma tesisinin ihalesinin, 13 Şubat'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ulus'ta atıksu arıtma tesisi ihalesi yapılacak, System.String[]

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Ulus ilçesinde atıksu arıtma tesisinin ihalesinin, 13 Şubat'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede kanalizasyon alt yapısının yıllarda tamamlanmasının ardından atıksu arıtma tesisini, yatırım programına aldıklarını belirtti.

Atıksu arıtma tesisi proje çalışmalarının, geçen yıl tamamlandığını bildiren Tunç, projeyle ilgili inşaat yapım ihalesi sürecini başlattıklarını kaydetti.

Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ulus ilçesi atıksu arıtma tesisi inşaatı yapım ihalesinin 13 Şubat'ta İller Bankası Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'nca Ankara'da gerçekleştirilecek. Arıtma tesisi 272 metreküp gün kapasiteli olacak ve inşaat, müteahhit firmaya yer tesliminden itibaren 20 ayda tamamlanacak. Bartın'da çevre yatırımlarına da çok büyük önem veriyoruz. Bartın Merkez Atıksu arıtma tesisleri başta olmak üzere, OSB, Amasra, Kurucaşile, Kozcağız, Arıt, Çakraz, İnkumu atıksu arıtma tesisleri, Amasra, Çakraz, İnkumu derin deniz deşarjları ve bazı köylerimizde paket arıtma tesislerini hayata geçirdik. Kumluca, Abdipaşa ve Hasankadı beldelerinin atıksu arıtma tesisleri de proje çalışmalarının ardından ihalesi aşamasına gelecek. Böylece ırmaklarımızın ve denizlerimizin kirlenmesinin önüne geçilecek."

AK Parti, Bartın, Ulus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:32 Kaynak: AA
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