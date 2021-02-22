Ulus'ta Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Ulus'ta Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Bartın'ın Ulus ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Bartın'ın Ulus ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç başkanlığında yapılan toplantıda sigara, alkol, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı konularında alınabilecek önlemler görüşüldü. Kaymakam Kılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelede kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Yıl içinde yapılacak çalışmalarla ilgili planlama da yapılan toplantıya, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez, Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Bitkin, İlçe Emniyet Amiri Abdullah Muhammet Aydın ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

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