Ulus'ta Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Ulus'ta Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

10.03.2022 10:29
Ulus'ta Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Bartın'ın Ulus ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı, Kaymakam Mehmet Sadık Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

Bartın'ın Ulus ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı, Kaymakam Mehmet Sadık Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

Kılıç, gazetecilere, toplantıda metruk binaların tespiti ve ıslahı, okul çevrelerinin güvenliği, kurumların bağımlılıkla ilgili çalışmaları, kolluk kuvvetlerinin aldığı güvenlik önlemlerinin görüşüldüğünü söyledi.

Bağımlılıkla mücadelenin toplumun her kesimini ilgilendiren ciddi bir konu olduğunu belirten Kılıç, "Bağımlılık deyince aklımıza sadece uyuşturucu madde bağımlılığı gelmemelidir. Bu kapsamda sigara, alkol, kumar, internet, sosyal medya, teknoloji ve benzeri bağımlılıkların da olduğu unutulmamalıdır. Bu açıdan bağımlılıkla ilgili mücadele sadece kolluk kuvvetlerimizce alınan tedbirlerle değil, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon içinde koruyucu ve önleyici tedbirler alınarak yapılırsa daha faydalı olacaktır." dedi.

Özellikle gençlerin, başta madde bağımlılığı olmak üzere diğer bağımlılık unsurlarından da uzak tutulması için tüm kurumların üzerine düşen görevleri yerine getirmeleri gerektiğini vurgulayan Kılıç, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi sağlıklı birer birey olarak yetiştirmenin gayreti içerisinde olmalıyız. Gençlerimizin bağımlılık yapan unsurlara değil, kendilerini geliştirebilecekleri, potansiyellerini açığa çıkaracak her türlü sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönelmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez, ilgili kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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Mehmet Sadık, Hisarcık, Bartın, Ulus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulus'ta Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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