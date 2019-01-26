Son Dakika Haberleri: Ulus'ta TOKİ Kurası Heyecanı

Ulus'ta TOKİ Kurası Heyecanı

1 saat önce

Ulus'ta TOKİ kurası heyecanıBARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesinde yapımı devam eden 320 konutlu TOKİ evlerinde kura heyecanı yaşandı.

Ulus'ta TOKİ kurası heyecanı

BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesinde yapımı devam eden 320 konutlu TOKİ evlerinde kura heyecanı yaşandı.
Geçen yıl hak sahipliği kurasında evlerine kavuşan vatandaşlar bu sefer hangi konuta sahip olacağını öğrendi. Kura çekim törenine Ulus Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, TOKİ yetkilileri, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve hak sahipleri katıldı.
Kura çekiminde konuşan Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, "Bugün ilçemizde gerçekten bir bayram havası, mutluluk ve güzellik var. Burada en çok heyecanı ben hissediyorum. Biraz önce değerli vatandaşlarımızla görüştük. Onların heyecanı bana geçti. Hepsi kıpır kıpır. Nasıl bir daire çıkacak merakı içerisinde. Daha çoğu daireleri görmemiş. Ben sizin adınıza o daireleri çok gezdim. İnşaatın temelinden her anını takip ediyoruz. İnanıyorum ki, TOKİ gerçekten ilçemize gerçekten çok değerli konutlar kazandırıyor. İlçemizde güzel bir mahalle oluşuyor. Binaların içindeki malzemelere ne kadar özenildiğini bizzat kendim gördüm. Bunu görünce ülkem ve devletim adına, vatandaşım adına çok mutlu oldum. Gerçekten yalıtımından, kullanılan malzemesine ne kadar özenildiğini gördüm" dedi.
Ulus Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş ta evlerin vatandaşlara hayırlı uğurlu olmasını diledi. Konuşmaların ardından ilk kurayı Ulus Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş ile Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun çekti. Konutlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlarda heyecan içinde isimlerinin çıkmasını bekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:00 Kaynak: İHA

Hasan Hüseyin Uzun, Bartın, Ulus, Yerel
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