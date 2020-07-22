Ulus ve Ankara Kalesi'nde tarihe hibrit araçlarla yolculuk - Son Dakika

Ulus ve Ankara Kalesi'nde tarihe hibrit araçlarla yolculuk

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ford Otosan arasında imzalanan sözleşme kapsamında Türkiye'nin şarj edilebilir hibrit (elektrikli) ticari aracı Ford Custom PHEV, Ankaralılara hizmet vermeye başladı.

Ulus ve Ankara Kalesi'nde tarihe hibrit araçlarla yolculuk, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ford Otosan arasında imzalanan sözleşme kapsamında Türkiye'nin şarj edilebilir hibrit (elektrikli) ticari aracı Ford Custom PHEV, Ankaralılara hizmet vermeye başladı. Törenle teslim alınan araçlardan biri Ulus'taki tarihi yerlere ring servisi yapacak, diğeri ise Başkent 153 mobil ekipleri tarafından kullanılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ford Otosan iş birliğinde Ankara Kalesi başta olmak üzere Ulus ve çevresindeki tarihi alanlara hibrit (elektrikli) araçlarla ücretsiz ring hizmeti başladı. Ford Otosan'ın Ocak ayında gerçekleşen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi'nde test amaçlı olarak 2 adet aracın Ankara Büyükşehir Belediyesine hibe edileceğini duyurmasının ardından ilk adım atıldı. Türkiye'de üretilen şarj edilebilir hibrit 2 adet ticari araç Ford Custom PHEV, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla Ankara Kalesi önünde gerçekleşen törenle Büyükşehir Belediyesine teslim edildi. Araçlardan biri Ankara Kalesi ile Ulus ve çevresindeki tarihi alanlarda yerli ve yabancı turistlere ücretsiz ring hizmetinde, diğeri ise Başkent Mobil ve Başkent 153 aracılığıyla vatandaş şikayetleri ve saha ziyaretleri için farklı rotalarda kullanılacak.

Törende konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'yı akıllı bir başkent yapmak, daha temiz, sürdürülebilir ve çevreci uygulamalarla vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını söyledi. Çevre dostu uygulamalara önem verdiklerinin altını çizen Yavaş, "Bu elektrikli araçların denenmesi için en uygun yerin Ulus olduğunu düşünmüştük. Ulus, Ankara Kalesi ve çevresi civarında ring hizmeti verilmesinin hem çevre hem tarih hem de turizmin gelişmesi açısından olumlu etkileri olacağını konuşmuştuk. Ulus Atatürk Heykeli önünden düzenli ring turları yapılacak. Buraya araçlarıyla gelmek zorunda olan ve otopark sıkıntısı yaşayan turistler için büyük bir kolaylık olacağını düşünüyorum. Araçları bu yokuşlu yollarda kullanarak firma sahiplerine de yol göstermiş olacağız. İnşallah Ankara'da elektrikli araçların sayısı artar, benzinli ve dizel araçlardan kurtuluruz. Bu bir başlangıç olur" dedi.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ise otomotiv sektörünün tüm dünyada akıllı ve temiz şehirlere yönelik çevreci ve teknolojik dönüşümden geçtiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

" Avrupa'daki emisyon sınırlamaları, emisyonsuz şehir merkezleri gibi uygulamalar giderek yaygınlaşıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesinin 'Temiz şehir' uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz iş birliğini bu sebeple çok değerli görüyoruz. Ankara ve belediye bu araçları kullanacak. Sizlerden gelen bilgilerle araçlarımızı geliştireceğiz. AR-GE merkezimiz tarafındaki gelişimi buradan gelecek bilgilerle tamamlanacak. Sayın Mansur Yavaş'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz."

Yavaş, İçkale bölgesindeki çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Yavaş, araç teslim töreninin ardından Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş ile birlikte Ankara Kalesi'nin tarihi evlerinde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. İçkale bölgesinde gerçekleştirilen sokak sağlıklaştırma çalışmaları hakkında bilgi veren Ödemiş, "Tüm binaları aslına uygun ve özgün yapısını bozmadan restore ediyoruz. Bütün çalışmalarda Ankara geleneğinde ne varsa o malzemeleri kullanıyoruz. Sokak sağlıklaştırma yapılacak 3 etabımız var ve bu 3 etapta toplamda 240 ev restore edilecek" dedi.

Kale bölgesinde yapılacak restorasyonun yıllardır konuşulduğunu ifade eden Başkan Yavaş, şu açıklamalarda bulundu:

"Burası Ankara'ya gelen turistlerin mutlaka gezmek isteyecekleri bir alan. Ankara'nın hem tarihini hem de kültürünü yansıtıyor. Biz ne kadar gecikirsek buradaki tarih ve kültür de o kadar yok oluyor. Bizim amacımız sadece turist gelsin diye bu evleri korumak değil. Her birinin ayrı bir özelliği olan bu evlerin restore edilmesi bir kültürün yaşatılması demek. Kendi kültürümüzü yaşatmak için kapsamlı bir çalışma yapmaya başladık. Amacımız görev süremizde bu evlerin tamamını bitirmek." - ANKARA

Ford Otosan, Ankara, Ford, Ulus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 11:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ulus ve Ankara Kalesi'nde tarihe hibrit araçlarla yolculuk - Son Dakika
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