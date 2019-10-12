Son Dakika Haberleri: "Ulusal Antropoloji Kongresi"ne doğru
Son Dakika Güncel 'Ulusal Antropoloji Kongresi'ne doğru

"Ulusal Antropoloji Kongresi"ne doğru

2 saat önce

Antropoloji Derneği tarafından "2000'li Yıllarda Türkiye'de Antropoloji" başlığıyla 17-19 Ekim arasında "4. Ulusal Antropoloji Kongresi" düzenlenecek.

Antropoloji Derneği tarafından "2000'li Yıllarda Türkiye'de Antropoloji" başlığıyla 17-19 Ekim arasında "4. Ulusal Antropoloji Kongresi" düzenlenecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maçka Kampüsü Sosyal Tesisleri'nde 17-19 Ekim arasında yapılacak kongre, 2000'li yıllarda Türkiye'de antropoloji temasıyla gerçekleştirilecek.

Yeni yönelimler, yeni boyutlar, toplumsal sorun alanlarının değişen özellikleri, göç, toplumsal cinsiyet, sağlık, ekonomi, yemek kültürü gibi konuların da ele alınacağı kongrede, antropoloji ve sosyal bilimlerin 2000'li yıllardaki durumu, meseleleri konuşulacak.

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:28 Kaynak: AA
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