"Ulusal Beslenme Konseyi" kuruluyor
26 dakika önce
Bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları, YÖK ve RTÜK temsilcilerinin katılımıyla Ulusal Beslenme Konseyi kurulacak.
Bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları, YÖK ve RTÜK temsilcilerinin katılımıyla Ulusal Beslenme Konseyi kurulacak.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:01
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9 Bakanlık Harekete Geçti! Ulusal Beslenme Konseyi Kuruluyor