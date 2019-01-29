Son Dakika Haberleri: "Ulusal Beslenme Konseyi" kuruluyor

"Ulusal Beslenme Konseyi" kuruluyor

26 dakika önce

Bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları, YÖK ve RTÜK temsilcilerinin katılımıyla Ulusal Beslenme Konseyi kurulacak.

Bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları, YÖK ve RTÜK temsilcilerinin katılımıyla Ulusal Beslenme Konseyi kurulacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:01 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Oyuncu İsyan Etti: Mescitteki Halının Deseni Gamalı Haça Benziyor Yaş Çay İçin Fark Ödemesi 13 Kuruş Olarak Belirlendi

Amasya Üniversitesi'nde Açılan 30 Kişilik Kadroya 2 Bin 477 Kişi Başvurdu 9 Bakanlık Harekete Geçti! Ulusal Beslenme Konseyi Kuruluyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 10:27:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Ulusal Beslenme Konseyi" kuruluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]