Ulusal Beslenme Konseyinin amacı ve yapısı belirlendi
1 saat önce
Sağlık Bakanlığınca Ulusal Beslenme Konseyinin, kuruluş amacı, oluşumu, görevleri ile çalışma usul ve esasları belirlendi.
Sağlık Bakanlığınca Ulusal Beslenme Konseyinin, kuruluş amacı, oluşumu, görevleri ile çalışma usul ve esasları belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:01
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