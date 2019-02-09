Son Dakika Haberleri: Ulusal Beslenme Konseyinin amacı ve yapısı belirlendi

Ulusal Beslenme Konseyinin amacı ve yapısı belirlendi

1 saat önce

Sağlık Bakanlığınca Ulusal Beslenme Konseyinin, kuruluş amacı, oluşumu, görevleri ile çalışma usul ve esasları belirlendi.

Ulusal Beslenme Konseyinin amacı ve yapısı belirlendi, System.String[]
Sağlık Bakanlığınca Ulusal Beslenme Konseyinin, kuruluş amacı, oluşumu, görevleri ile çalışma usul ve esasları belirlendi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:01 

Ekonomi
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