Bahçeşehir Koleji Atakent TEMA kampüsü, Ulusal Bilgisayar Olimpiyatı düzenledi. Bu yıl ilki yapılan olimpiyatlara Türkiye'nin 14 farklı okulundan 60 öğrenci katıldı. Yarışmada, öğrenciler kendilerine verilen problemleri kodlama yardımıyla bilgisayar üzerinde çözmeye çalıştı.



Bahçeşehir Koleji Atakent TEMA Kampüsü, Ulusal Bilgisayar Olimpiyatı gerçekleştirdi. Olimpiyatla, öğrencilerin, bilgisayar bilimlerine teşvik edilmesi, mevcut ilgilerini doğru yönlendirmelerine yardımcı olunması, bilim dünyasına katkı sağlayabilecek gençlerle tanışmak ve bu gençlere akademik kadronun bilgi ve tecrübelerini paylaşacak ortamlar hazırlanması hedefleniyor. 2 gün ve oturumlar halinde yapılan yarışmada 60 öğrenci kendilerine verilen problemleri kodlama yardımıyla bilgisayar üzerinde çözmeye çalıştı.



YARIŞMANIN İÇERİĞİ



Yüzde 80'i matematik üzerine kurulu ve online yapılan yarışmada, salona yerleştirilen ekranlarda öğrenciler hem rakiplerini hem de kendilerinin nerede olduklarını takip etti. Dereceye giren ilk üç öğrenci altın, gümüş ve bronz madalya aldı. Altın ve gümüş madalya kazanan öğrenciler aralık ayında yapılması planlanan Bahçeşehir Koleji Uluslararası Yazılım ve Bilgisayar Olimpiyatı'na katılmaya hak kazandı.



14 FARKLI OKULDAN 60 ÖĞRENCİ YARIŞTI



Olimpiyatla ilgili konuşan Bahçeşehir Koleji Atakent Tema Kampüsü Müdürü Timothy Timur, "Biz okullarımızda kodlama eğitimi veriyoruz. Kodlamada nerede olduğumuzu görmek istedik. Böyle olimpiyatları TÜBİTAK yapıyor, ulusal bir bilgisayar olimpiyatı düzenleyerek bu konuda olimpiyat düzenleyen kurum eksikliğini gidermeye çalıştık. Öğrencilere destek olmayı amaçlıyoruz. Türkiye genelinden 14 farklı okuldan 60 öğrenci yarışacak. Yarışmaya katılan öğrencilerimizin yüzde 80'i kendi okullarının bilgisayar olimpiyat takımında" dedi.



ÖĞRENCİLERİN HER PARMAĞINA BİLGİ YÜKLEMEK İSTİYORUZ



Gençlerin çok akıllı olduğunu söyleyen Timur, "Teknolojiyi de çok iyi kullanıyorlar. Biz de dünya vatandaşı yetiştirmek istiyoruz. Dünya vatandaşı bilgiyle olunur. O yüzden çocuklarımızın her parmağına bir marifet ve bilgi yüklemek istiyoruz. Artık her şey yazılım.Doktor da olsanız yazılım bilmelisiniz, mühendis veya öğretmen de olsanız yazılım bilmek zorundasınız" diye konuştu.



KAZANANLAR ULUSLARARASI OLİMPİYATA KATILACAK



Finale kalan öğrencilere daha sıkı 10 problem verdiklerini belirten Timur, "Bu problemleri çözmek için 5 saatleri vardı. Dereceye giren ilk üç öğrenci altın, gümüş ve bronz madalya aldı. Altın ve gümüş madalya kazanan öğrencilerimiz aralık ayında yapmayı planladığımız Bahçeşehir Koleji Uluslararası Yazılım ve Bilgisayar Olimpiyatı'na katılmaya hak kazandı" ifadelerini kullandı.



"KOD YAZMAK KENDİMİ ÖZGÜR HİSSETTİRİYOR"



Yarışmaya katılan Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi ve kampüsün robotik takımı INTEGRA'nın yazılımcısı Bilge Kağan Ünal ise, "Hayatımın her alanına yazılımı dahil etmeye çalışıyorum. Yıllardır kod yazıyorum, burası benim evim gibi, kendimi çok mutlu hissediyorum. Genelde, TÜBİTAK'ın düzenlediği bilgisayar olimpiyatları yarışmalarına katılıyorum. TÜBİTAK takımına girerek Uluslararası Balkan Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil ettik. Gelecekteki hedefim de yine bilgisayar üzerine bir şeyler yapmak. Yurt dışında Bilgisayar Bilimleri okumak istiyorum. Kod yazmak kendimi özgür hissettiriyor.Hiçbir şeye bağlı olmadan bir şeyler üretebilecek gibi hissediyorum. O yüzden kod yazmak bana zevk veriyor" diye konuştu.



"GÜNDE 5-6 SAATİM BİLGİSAYAR BAŞINDA GEÇİYOR"



Bilgisayar dalında Ulusal Bilim Olimpiyatlarına katılarak altı madalya kazanan İzmir Koleji dördüncü sınıf öğrencisi Tahsin Enes Kuru da "Kendimi algoritmik anlamda geliştirmek için yarışmaya katıldım. Bu alandaki diğer yarışmalara da katılıyorum. Şu andaki hedefim bilgisayar olimpiyatlarında Türkiye takımına girerek uluslararası yarışmalara katılmak. Bilgisayar Mühendisliği okumak istiyorum. Bilgisayarla uğraşmayı ve matematik sorularını çözmeyi seviyorum. Gün içinde 5-6 saatim bilgisayar başında geçiyor. Matematiksel problemleri çözen kod yazıyorum" dedi. - İstanbul

