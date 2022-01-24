Üye Girişi
Ulusal Birlik Partisi sandıktan birinci parti olarak çıktıSucuoğlu: "Halkımız bizi yüzde 41 oya layık gördü. Biz de layık olmaya çalışacağız" - Son Dakika

Ulusal Birlik Partisi sandıktan birinci parti olarak çıktıSucuoğlu: "Halkımız bizi yüzde 41 oya layık gördü. Biz de layık olmaya çalışacağız"

24.01.2022 09:12

- Ulusal Birlik Partisi sandıktan birinci parti olarak çıktı Sucuoğlu: "Halkımız bizi yüzde 41 oya layık gördü.

- Ulusal Birlik Partisi sandıktan birinci parti olarak çıktı

Sucuoğlu: "Halkımız bizi yüzde 41 oya layık gördü. Biz de layık olmaya çalışacağız"

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen erken milletvekili seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi birinci parti çıkarken Cumhuriyetçi Türk Partisi ikinci parti seçildi.

KKTC'de Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, erken milletvekili seçimlerinin sonuçlarının netleşmesi sonrası başkent Lefkoşa'daki parti binasına gelerek, zaferini duyurdu ve halka teşekkür etti. Sucuoğlu burada yaptığı açıklamada, "UBP seçimden güçlenerek çıktı. Önümüzde zorlu bir süreç var. 10 yılı etkileyecek ekonomik adımlar ve reformların olacağı bir dönem olacak. Halkımız bizi yüzde 41 oya layık gördü. Biz de layık olmaya çalışacağız. UBP zor dönemlerin partisidir. İyi bir ekiple hareket edeceğiz. KKTC'ye inanan ve Türkiye ile birlikte hareket eden bir partiyiz. UBP'yi büyütüp daha fazla güçlendireceğiz. 8-10 ay içinde ekonomik alanda dönüşümü halka hissettireceğiz. Mecliste iki büyük parti olmalıdır. Dünyada böyledir. Bizde denge bozulmuştu yeniden denge bulundu. Seçime 5 kala değil seçimden çıkıldığı anda seçim yasası düzenlenmeli. Ekonomide istikrar için ülkede istikrar gereklidir" dedi

Kadınların yanına gençlerin de partiye katıldığını ifade eden Sucuoğlu, "17 bin üyenin desteğini aldık ve hissettik. 6 ilçede salonları doldurduk. Biz güçlüysek sizin sayenizde güçlüyüz. UBP'nin öyle bir güçlü tabanı var ki tavanı bizleri taşır. Taban güçlüyse ve birlikse başarılı olunur. Yarın genel sekreterle konuşacağız. Sonuçlar kesinleşince daha büyük bir kutlama yapacağız" diye konuştu.

KKTC'deki mevcut gayri resmi sonuçlara göre, 'Ulusal Birlik Partisi 25, Cumhuriyetçi Türk Partisi 19, Demokrat Parti 3, Yeniden Doğuş Partisi 2, Halkın Partisi ise mecliste 1 koltuk kazandı.

KKTC'de toplam 763 sandıktan 745'i sayılırken yüzde 89,35'lik bir dilime karşılık gelen oylara göre UBP yüzde 40,46, CTP yüzde 32,03

DP yüzde 7,38 YDP yüzde 6,74, HP yüzde 6,29, TKP-YG yüzde 1,51 BY yüzde 1,68, TDP yüzde 3,91 oranında oy aldı.

Seçime katılım oranı: yüzde 58,23

KKTC genelinde seçime katılım oranı yüzde 58,23 olarak kalırken, Lefkoşa'da yüzde 60.07, Mağusa'da yüzde 54,40, Girne'de yüzde 52.20, Güzelyurt'ta yüzde 58.30, İskele'de yüzde 62.24 ve Lefke'de ise seçime yüzde 62.18 katılım oldu.

Öte taraftan Toplumcu Demokrasi Partisi'nin bu seçimlerde yüzde 5'lik barajı geçememesi sonrası parti Genel Başkanı Cemal Özyiğit, istifa ettiğini duyurdu.

KKTC'de erken milletvekili seçimleri sonrası 50 kişilik mecliste salt çoğunluğun bir fazla alamaması sonrası tek başına bir hükümet aritmetiği çıkmaması nedeniyle ufukta yeni bir koalisyon hükümeti gözüküyor.

KKTC'de milletvekili erken genel seçimlerinin resmi sonuçları çarşaf listede karma oyların sayılması ile yarın Yüksek Seçim Kurulu tarafından resmi olarak açıklanacak.

Ulusal Birlik Partisi sandıktan birinci parti olarak çıktıSucuoğlu: Halkımız bizi yüzde 41 oya layık gördü. Biz de layık olmaya çalışacağız
Ulusal Birlik Partisi sandıktan birinci parti olarak çıktıSucuoğlu: Halkımız bizi yüzde 41 oya layık gördü. Biz de layık olmaya çalışacağız
Ulusal Birlik Partisi sandıktan birinci parti olarak çıktıSucuoğlu: Halkımız bizi yüzde 41 oya layık gördü. Biz de layık olmaya çalışacağız

YORUMLAR
500

Milletvekili, Lefkoşa, Kıbrıs, Ubp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ulusal Birlik Partisi sandıktan birinci parti olarak çıktıSucuoğlu: 'Halkımız bizi yüzde 41 oya layık gördü. Biz de layık olmaya çalışacağız' - Son Dakika


Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler         
09:10
Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul Valisi açıkladı: İzin vermiyoruz Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul Valisi açıkladı: İzin vermiyoruz         
09:01
KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor         
08:55
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor         
07:52
Yaz aylarında çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk edildi Yaz aylarında çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk edildi         
20:51
Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor         
18:50
Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı         
16:56
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
14:46
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45
Öldürüldüğü iddia edilen kadın, intihar etmiş! Şüpheli koca serbest bırakıldı Öldürüldüğü iddia edilen kadın, intihar etmiş! Şüpheli koca serbest bırakıldı         
14:20
Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı         
13:53
Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış         
13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30
Sarı kodla uyarı! Meteoroloji uzmanlarından "Kalp rahatsızlığı olanlar dışarı çıkmasın" anonsu Sarı kodla uyarı! Meteoroloji uzmanlarından "Kalp rahatsızlığı olanlar dışarı çıkmasın" anonsu         
12:51
Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak         
12:14

Son Dakika Haberleri
09:10 Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler
09:03 OSB'lere elektrik kısıtlaması! En az 3 gün boyunca devam edecek
09:00 Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul Valisi açıkladı: İzin vermiyoruz
08:55 KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor
08:50 Yeni anket: Seçmenin yüzde 46'sı seçimlerde oy verdiği partiyi değişterecek!
08:37 Gaziosmanpaşa'da yıllardır park halinde olan otomobil yandı, içinden erkek cesedi çıktı
08:32 Meteoroloji uyardı: DEK'ler İstanbul'da etkisini gösterecek
08:31 İsmail Türüt'ten Sedat Peker açıklaması: Dostumdur, hala görüşürüm!
08:26 Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
08:21 Yeni imajı beğenilmedi! Melisa Döngel saçlarını sarıya boyattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 09:21:19. #1.11#
SON DAKİKA: Ulusal Birlik Partisi sandıktan birinci parti olarak çıktıSucuoğlu: "Halkımız bizi yüzde 41 oya layık gördü. Biz de layık olmaya çalışacağız" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement