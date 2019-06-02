Ulusal Bor Araştırma Enstitüsüne araştırmacı alınacak

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) belirli alanlarda yürütülecek Ar-Ge projeleri kapsamında görevlendirilmek üzere sınırlı süreli araştırmacı istihdam edileceğini duyurdu.

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) belirli alanlarda yürütülecek Ar-Ge projeleri kapsamında görevlendirilmek üzere sınırlı süreli araştırmacı istihdam edileceğini duyurdu.

BOREN tarafından yayımlanan duyuruda, sekiz farklı alanda toplam 17 personelin belirli süreli iş sözleşmesi ile istihdam edileceği kaydedildi.

Bir adayın sadece tek bir alan için başvuruda bulunabileceği ve başvuruların enstitünün internet sitesinden yapılacağı belirtilen duyuruda, son başvuru tarihi 1 Temmuz olarak açıklandı.

İlanla ilgili başvuru şartları ve özel koşullar BOREN'in resmi internet sitesinde yer aldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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