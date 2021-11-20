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Son dakika! Ulusal Çocuk Forumu Sonuç Bildirgesi, Bakan Yanık'a teslim edildi - Son Dakika

Son dakika! Ulusal Çocuk Forumu Sonuç Bildirgesi, Bakan Yanık'a teslim edildi

20.11.2021 12:25

Son dakika haber: ANKARA'da '22'nci Ulusal Çocuk Forumu' kapsamında çocuklar tarafından hazırlanan sonuç bildirgesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a teslim edildi.

ANKARA'da '22'nci Ulusal Çocuk Forumu' kapsamında çocuklar tarafından hazırlanan sonuç bildirgesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a teslim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde 'Dünya Çocuk Hakları Günü' kapsamında '22'nci Ulusal Çocuk Forumu' kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina de Dominicis, UNICEF Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Saja Abdullah, UNICEF Türkiye Ergen Katılım Uzmanı Jairus Ligoo, UNICEF Türkiye Uzmanı Nilgün Çavuşoğlu, UNICEF İletişim Uzmanı Sema Hosta ve davetliler katıldı. Forum kapsamında 81 ili temsilen oluşturulan Danışma Kurulu üyesi 40 çocuğun hazırladığı 'Ulusal Çocuk Forumu Sonuç Bildirgesi' okundu. Çocuk Hakları Türkiye Koordinatörleri Nurten Erdihan ve Emirhan Keskin'in, okuduğu bildirgede 'dijitalleşen kültür ve dil', 'çevrimiçi dünyada haklar', 'çevre ve e-atık', 'eğitim teknolojileri' konularındaki öneriler maddeler halinde yer aldı. Bildirge, daha sonra Bakan Derya Yanık'a teslim edildi.

'İNŞALLAH BU ÖNERİLERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Bakan Yanık, 22'nci Ulusal Çocuk Forumu sonuç bildirgesinde belirlenen başlıkları dikkatle incelediğini belirterek, Öncelikle gayet güzel tespitler yapmışsınız. Çok teşekkür ediyorum. Dijital dünya ile alakalı hemen hemen bütün başlıkları çalışmışsınız ve çok güzel öneriler var. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Bizim bakanlığımızla alakalı yapılması gereken kısımları, diğer ilgili bakanlıklarımızla çalışmamız gereken başlıkları da onlara ulaştırarak birlikte bir iş birliği oluşturarak inşallah bu önerileri hayata geçireceğiz dedi.

Son dakika! Ulusal Çocuk Forumu Sonuç Bildirgesi, Bakan Yanık'a teslim edildi
Son dakika! Ulusal Çocuk Forumu Sonuç Bildirgesi, Bakan Yanık'a teslim edildi
Son dakika! Ulusal Çocuk Forumu Sonuç Bildirgesi, Bakan Yanık'a teslim edildi
Son dakika! Ulusal Çocuk Forumu Sonuç Bildirgesi, Bakan Yanık'a teslim edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk Hakları Günü, Derya Yanık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Ulusal Çocuk Forumu Sonuç Bildirgesi, Bakan Yanık'a teslim edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Ulusal Çocuk Forumu Sonuç Bildirgesi, Bakan Yanık'a teslim edildi - Son Dakika
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