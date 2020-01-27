Ulusal dağ bisiklet yarışları Gümüşhane'de yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Ulusal dağ bisiklet yarışları Gümüşhane'de yapılacak - Son Dakika Spor

Ulusal dağ bisiklet yarışları Gümüşhane'de yapılacak

6 saat önce

Gümüşhane tarihinde ilk kez yapılacak olan dağ bisikleti yarışları 4 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ulusal dağ bisiklet yarışları Gümüşhane'de yapılacak, System.String[]

Gümüşhane tarihinde ilk kez yapılacak olan dağ bisikleti yarışları 4 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.


Türkiye Bisiklet Federasyonu yıllık faaliyet planlamasını açıkladı. Buna göre Gümüşhane'nin tarihinde ilk kez gerçekleştirilecek olan yarışma 'Gümüşhane MTB Cup' adıyla 4 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.


Federasyon web sitesinde yer alan programa göre erkek ve kadın yarışmacıların katılacağı ulusal düzeydeki etkinlik tüm kategorilerde gerçekleştirilecek.


Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yarışmayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıkladığı 2020 Faaliyet Takvimine göre 04.10.2020 tarihinde "Gümüşhane Mtb Cup" adı altında tüm kategorilerde ulusal dağ bisiklet yarışları şehrimizde yapılacaktır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.


Gümüşhane Valiliğinin koordinasyonunda uzun süredir böyle bir etkinlik yapılması için çalışmaların devam ettiği bilinirken, tarihin Ekim ayında seçilmiş olması sonbahar mevsiminde renk cümbüşüne dönen Gümüşhane'nin yüksek kesimlerindeki görsellik için tercih edildi.


Daha önce yapılan ve Gümüşhane'nin yürüyüş parkurlarının belirlendiği çalışmada bisiklet ve ATV parkurlarının da belirlenmiş olması federasyonun yer tercihini kolaylaştıracak bir etken oldu.


Hem turizm destinasyonları hem de doğal güzelliklerin tanıtılmasında büyük bir katkı sağlayacak olan etkinlik şimdiden şehirde heyecana sebep olurken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay katkı ve destekleri için Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'e teşekkür etti. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:32 Kaynak: İHA
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