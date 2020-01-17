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Ulusal derecelendirme şirketi kurulmasına ilişkin hisse devir süreci tamamlandı.
6 saat önce
Ulusal derecelendirme şirketi kurulmasına ilişkin hisse devir süreci tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:26 Kaynak: İHA
Ulusal derecelendirme şirketi kurulmasına ilişkin hisse devir süreci tamamlandı. - İSTANBUL
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