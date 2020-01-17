Ulusal derecelendirme şirketinin hisse devir süreci tamamlandı

Yeni hissedarların Borsa İstanbul AŞ, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Finansal Kurumlar Birliği ve 17 bankanın katılımıyla 17 Ocak 2020 tarihinde düzenlenen genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendiği belirtilen açıklamada, "Toplam 7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'na, Prof. Dr. Erişah Arıcan , Ömer Demirhan, Aydın Gündoğdu , Mehmet Turgut , Bilal Sayın, Atilla Benli, Takefumi Emori seçilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.

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