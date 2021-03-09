Ulusal Destekli Gönüllü Geri Dönüş Mekanizması ile 44 Afganistan uyruklu göçmen ülkesine gönderildi - Son Dakika

Ulusal Destekli Gönüllü Geri Dönüş Mekanizması ile 44 Afganistan uyruklu göçmen ülkesine gönderildi

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 44 Afgan göçmenin gönüllü olarak ülkesine uğurlandığını bildirdi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 44 Afgan göçmenin gönüllü olarak ülkesine uğurlandığını bildirdi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ulusal Destekli Gönüllü Geri Dönüş Mekanizması ile ilk gönüllü geri dönüş operasyonu gerçekleştirildi. Ülkelerine gönüllü olarak geri dönmek isteyen 44 Afganistan uyruklu, Türk Kızılay ve Afganistan Kızılayının iş birliğiyle Afganistan'a uğurlandı. Ulusal Destekli Gönüllü Geri Dönüş Mekanizması ile düzensiz göçmenlerin gönüllülük esası çerçevesinde, ülkelerine güvenli çıkışları, ülkelerine dönüşleriyle yapılacak ayni ve nakdi yardımlarla yeniden uyumları amaçlanıyor.

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