Ulusal Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalıştayı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve UNESCO iş birliğinde imzalanan "Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri" protokolü kapsamında, 2023 Eğitim Vizyonunun "Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik ve Beceri Destekli Dönüşüm" teması dahilinde öğretmenlerimizin dijital becerilerinin geliştirilmesine yönelik ULUSAL EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI 14-18 Haziran 2021 tarihlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardonos yerleşkesinde düzenlendi. Çalıştay kapsamında Açık Eğitim Kaynakları yetişkin eğitim programı ve materyalleri ile UNESCO Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Öğretmen Yetkinlikleri Eylem Planı hazırlandı.

Çalıştayın açılış konuşmalarını Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl YILMAZ ve UNESCO Program Uzmanı Zeynep VAROĞLU yaptı. Çalıştaya katılan öğretmenlere küresel salgın döneminde göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden YILMAZ, yaşanan salgın sürecinin öğretmenlerimizin bilgi ve iletişim teknolojilerine hakimiyetinin ne kadar önemli olduğunu, aynı zamanda öğretmenlerin yeniliklere adaptasyona ve kendilerini geliştirmeye çok yatkın olduklarını da gösterdiğini belirtti. Çalıştay süresince hazırlanacak açık eğitim kaynakları ve Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Öğretmen Yetkinlikleri Eylem Planı ile öğretmenlerimizin dijital yetkinliklerini daha da geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. UNESCO ile iş birliklerinin devam etmesini arzuladıklarını, bu proje kapsamında hazırlanan içeriklerin ve geliştirilen eylem planının EBA'daki dönüşüm ile entegre düşünülmesi gerektiğini vurguladı. Bu çalıştayın MEB YEĞİTEK iş birliğinde düzenlenmesinin UNESCO açısından önem arz ettiğini söyleyerek çalıştay katılımcılarına başarılar dileyen VAROĞLU ise, UNESCO'nun bilgi ve iletişim teknolojileri araçlarının eğitimde etkili kullanımını sürdürebilmek için öğretmenlerimizi daima destekleyeceklerini ifade etti.

Çalıştaya İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Büyük, Şube Müdürü İdris AKBAŞ, UNESCO Proje Koordinatörü Dr. Hüseyin KOCASARAÇ, UNESCO Proje Ekibi Öğretmenleri Burcu SÖKMEK, Ceyda ÇELİK, Melih GEMCİ, Halit BOZKURT, Büşra SEYHAN, Ezgi ERBİS Emine KARADUMAN, Melek Bahar KARAHAN, Pelin ÇAKTU katılmışlardır.