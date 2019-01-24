Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'nin Devreye Girmesi

PTT Eskişehir Başmüdürü Hüseyin Zengin, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin açıklamada bulundu.

PTT Eskişehir Başmüdürü Hüseyin Zengin, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin açıklamada bulundu.



Zengin, düzenlediği basın toplantısında, PTT tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi Projesi'nin 1 Ocak'tan itibaren devreye alındığını anımsattı.



Kanun kapsamında elektronik posta adresi oluşturulması için ilgili kurum, kuruluş ve tüzel kişilerden gerekli bilgilerin istendiğini ifade eden Zengin, şöyle konuştu:



"Gelen bilgiler doğrultusunda e-tebligat adresleri PTT tarafından toplu olarak açılacak. Hesap sahiplerince e-tebligat adresleri aktif hale getirilmesiyle tebligat iletileri söz konusu adreslere iletilmeye başlanacak. Hesaplar aktif olmadan tebligat adreslerine gönderim yapılmayacaktır. Ticari işletmeler bu kapsamda Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruyu beklemelidir. Ayrıca 31 Ocak 2019'a kadar tebligat hesaplarının açtırılması zorunluluğu bulunmamaktadır. E-tebligat adresleri, adres sahibince aktifleştirilene kadar PTT tarafından fiziki ortamda iletilmeye devam erecektir."

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