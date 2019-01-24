Son Dakika Haberleri: Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'nin Devreye Girmesi

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'nin Devreye Girmesi

14 dakika önce

PTT Eskişehir Başmüdürü Hüseyin Zengin, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'nin Devreye Girmesi, System.String[]
PTT Eskişehir Başmüdürü Hüseyin Zengin, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Zengin, düzenlediği basın toplantısında, PTT tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi Projesi'nin 1 Ocak'tan itibaren devreye alındığını anımsattı.

Kanun kapsamında elektronik posta adresi oluşturulması için ilgili kurum, kuruluş ve tüzel kişilerden gerekli bilgilerin istendiğini ifade eden Zengin, şöyle konuştu:

"Gelen bilgiler doğrultusunda e-tebligat adresleri PTT tarafından toplu olarak açılacak. Hesap sahiplerince e-tebligat adresleri aktif hale getirilmesiyle tebligat iletileri söz konusu adreslere iletilmeye başlanacak. Hesaplar aktif olmadan tebligat adreslerine gönderim yapılmayacaktır. Ticari işletmeler bu kapsamda Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruyu beklemelidir. Ayrıca 31 Ocak 2019'a kadar tebligat hesaplarının açtırılması zorunluluğu bulunmamaktadır. E-tebligat adresleri, adres sahibince aktifleştirilene kadar PTT tarafından fiziki ortamda iletilmeye devam erecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:24 Kaynak: AA

Hüseyin Zengin, Eskişehir, PTT, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



G.Saraylı Yönetici Abdurrahim Albayrak: Transfer Yapacağız, Olumsuz Bir Durum Yok Yönetimin Çin'den Futbolcu Getirememesi, Fatih Terim'i Çılgına Çevirdi

PTT Merkezinde Kargo Paketi Patladı: 1 Yaralı Borsa İstanbul Dünyanın En Fazla Kazandıran Piyasası Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 12:38:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'nin Devreye Girmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]