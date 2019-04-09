Ulusal Fıkra Yarışması İçin Akşehir Elemeleri Başladı

Ulusal Fıkra Yarışması'nın Akşehir elemeleri başladı.

Ulusal Fıkra Yarışması'nın Akşehir elemeleri başladı. Akşehir Kültür Merkezi'nde yapılan ilk günkü elemelerde 9 okul yarıştı.



Jüri önünde tiyatro kabiliyetlerini sergileyen öğrenciler performansları, kostüm ve dekorları ile oldukça beğeni topladı.





Elemeler öncesi bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, fıkra canlandırma yarışmasının büyük ilgi gördüğüne değinerek, "Bu yarışmanın ana merkezi burası. Biz burada bu yarışmamıza ne kadar çok sahip çıkarsak, Türkiye'mizde diğer illerde ve ilçelerde de o kadar sahip çıkılacaktır. Yarışmamıza her yıl ilgi daha da fazla oluyor. Bu proje hem Akşehir'imizin hem de zaten tanınan Nasreddin Hoca'mızın daha çok tanınmasına vesile olmaktadır. Daha da önemlisi bütün Türk Gençliğinin Nasreddin Hoca'mızın o değerler eğitimi veren fıkralarıyla tanışmasında ve istikbalimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın daha da donanımlı hale gelmesine katkı verecektir." dedi.





İlk günkü elemelerde 469 puanla Kiraz Çiçekleri rumuzlu okul ile 446 puanla Hoca'nın Torunları rumuzlu okul finalde yarışma hakkını elde etti.



3 gün devam edecek elemelerde her gün ilk ikiye giren okullar perşembe günü Akşehir birinciliği için yarışacak.





Birinci olan okul Konya'da yapılacak elemelerde Akşehir'i temsil edecek.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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