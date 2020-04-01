Ulusal Fındık Çalıştayı ertelendi

Giresun'da yapılması planlanan Ulusal Fındık Çalıştayı'nın ertelendiği bildirildi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca bu ay Giresun'da düzenlenmesi planlanan çalıştayın, koronavirüs önlemleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti.

Fındık konusunda kaliteli üretim, sağlıklı destekleme modelleri ve sürdürülebilir piyasa şartlarının oluşturulmasına yönelik konuların görüşülmesinin hedeflendiği çalıştayın yeni tarihinin, gelişmeler izlenerek daha sonra kamuoyuna duyurulacağını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli Bey başta olmak üzere, bakanlığımızın ilgili genel müdürlükleri, Karadeniz Bölgesi Tarım ve Orman Müdürlükleri, üniversiteler, enstitüler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, birlikler, odalar, borsalar, üreticilerimiz ve sektörün tüm paydaşlarının katılımıyla ülkemizin en önemli tarımsal ihracat ürünlerinden olan fındıkla ilgili sorunların çözümüne yönelik Toprak Mahsulleri Ofisi koordinasyonunda Giresun'da düzenlenecek Ulusal Fındık Çalıştayı, koronavirüs salgını önlemleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir."