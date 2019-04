Ulusal Fındık Çalıştayı" Sektör Temsilcilerini Umutlandırdı

Ordu'da, fındıkta yol haritasının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilecek "Ulusal Fındık Çalıştayı" ihracatçıları ve sektör temsilcilerini ümitlendirdi.

HAYATİ AKÇAY - Ordu'da, fındıkta yol haritasının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilecek "Ulusal Fındık Çalıştayı" ihracatçıları ve sektör temsilcilerini ümitlendirdi.



Toprak Mahsulleri Ofisince 11-12 Nisan'da düzenlenecek çalıştaya, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri başta olmak üzere, Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), üniversite, ticaret borsaları ve ziraat odalarının temsilcileri, ziraat mühendisleri, çiftçiler, sanayici ve ihracatçılar katılacak.



"Fındıkta verim ve kalitenin artırılması", "depolama ve muhafaza", "sanayi, ticaret ve tüketim", "mevzuat ve desteklemeler" gibi konuların ele alınacağı çalıştayda, konunun uzmanları görüş ve önerilerini dile getirecek.



FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu çalıştayı sektörün uzun yıllardan beri beklediğini belirtti.



Fındıkta bir türlü çözülemeyen meselelerin bu çalıştayda çözüme kavuşturulacağına inandıklarını dile getiren Bayraktar, "Çalıştayda sektör paydaşlarının rıza gösterdiği ve uygun gördüğü sonuçlar inşallah uygulanır. Çalıştaydan oldukça umutluyuz." dedi.



Bayraktar, Ulusal Fındık Çalıştayı'nda ürünün üretiminden ticaretine, ihracatından depolanmasına kadar tüm sürece ilişkin yol haritasının ortaya konulacağını, ayrıca fındıkta her yıl tartışılan fiyat konusunun da enine boyuna ele alınacağını söyledi.



Fındıkta tekelleşme iddialarının da çalıştayda ele alınması gereken konulardan biri olduğunu belirten Bayraktar, "Her ne kadar fındıkta tekelleşmenin olmadığı söylenmiş olsa da bana göre fındıkta tekelleşme net bir şekilde vardır. Bu çalıştay belki tekelleşmenin önüne geçilmesi noktasında da çok yararlı olacaktır." diye konuştu.



Bayraktar, çalıştaydan çıkacak sonuçların sorunları gidereceğine inandığını da sözlerine ekledi.



"İhracatçılar çalıştayı olumlu buluyor"



Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç de ihracatçıların böyle bir çalıştay yapılacak olmasını olumlu bulduklarını dile getirdi.



Çalıştayda ortaya çıkacak önerilerin fındıkta yaşanan sorunları çözeceğine inandıklarını belirten Sevinç, "Burada önemli olan çalıştaydan çıkacak sonucu tüm paydaşların uygulayabilmesi. Umarım bu çalıştay fındıktaki asıl sorunları çözmek için olumlu ve faydalı olacaktır. Buna inanıyoruz." ifadesini kullandı.



Sevinç, çalıştayda kendisinin ticaret ve ihracat masasında olacağını, burada görüşlerini aktaracağını söyledi. Sevinç, "Ulusal Fındık Çalıştayı inşallah sektör adına hayırlı olur. Fındıkla ilgili önemli konuların konuşulacağı bu çalıştaya tüm paydaşların katılmasının son derece faydası olacaktır." dedi.



Edip Sevinç, çalıştaydan en büyük beklentisinin, fındıktaki maliyet kaosunun sona erdirilmesi için bir karar alınması olduğunu bildirdi.



"Burada belki fındıkla ilgili son sözler söylenecek"



Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan da çalıştayın devletin ilgili kurumları tarafından düzenlenmesinin önemine işaret etti. Soydan, "Çünkü burada belki fındıkla ilgili son sözler söylenecek. Üretici temsilcileri adına bizler masada olacağız. Burada kazanan başta üreticiler olmalıdır. Artık fındığın geleceği kurtulmalıdır." diye konuştu.



Çalıştaydan çıkacak olumlu sonuçlarla birlikte her şeyden önce Türkiye'nin kazanacağını vurgulayan Soydan, "Fındığın verim ve kalitesinin artırılmasına yönelik fikirlerin yanı sıra fiyat istikrarı da bu çalıştayda ele alınmalıdır. Bu anlamda çalıştayın çok önemli olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Soydan, özellikle üretici kesiminin söylemlerinin dikkate alındığı bir çalıştayın olmasını istediklerini kaydetti.

