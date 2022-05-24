Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar: İthal Edilen Buğdayın Tonu 420 Doları Aştı

Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Başkanı Özkan Taşpınar, Rusya- Ukrayna savaşı ve diğer sorunlar nedeniyle ithal edilen buğdayın ton fiyatının 420 doları aştığını, buğdayın kilogram fiyatının da iç piyasada 5,5-6 liraya yükseldiğini söyledi. Taşpınar, üreticiye dekar başına verilen desteğin 116 liradan 230 liraya, kilogram başına verilen 10 kuruşluk ürün desteğinin de 25 kuruşa çıkarılmasını istedi.

Tarım Kanunu'nda belirlenen ulusal tarım politikaları çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere kurulan UHK'nın olağan genel kurulu, Konya Ticaret Borsası ev sahipliğinde önceki gün yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, TOBB Borsalar Konsey Başkanı Hüseyin Çevik, TÜRKTOB Başkan Yardımcısı ve BİSAB Başkanı Selami Yazar, UHK üyeleri ve davetlilerin katıldığı genel kurulda Özkan Taşpınar UHK Başkanlığı'na yeniden seçildi. Taşpınar, genel kurulda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"İTHAL EDİLEN BUĞDAYIN TONU 420 DOLARI AŞTI"

"Salgın kaynaklı sorunlara ek olarak Rusya-Ukrayna savaşının gıda güveliğini tehdit edici boyuta ulaşması, Rusya ve Ukrayna'nın birçok temel gıda ürününün küresel tedarikçi olmasından, özellikle Rusya'nın doğal gaz ve gübre üreticisi ve tedarikçisi olması ve tedarik sorunları ve kısıtlama kaynaklı fiyat artışlarından, Ukrayna'da ürünlerin bu sezonda ve muhtemel gelecek sezonlarda bakım ve hasat sorunları kaynaklı üretim düşüşünden, lojistikte aksama, gıda tedarik zincirinde sıkıntılar, limanların ve kritik önemdeki ticari işletmelerin kapanması gibi nedenlerden kaynaklanmakta. Kriz ortamlarında toplumların ve bireylerin davranışlarında panik ya da aşırı itiyat gibi sebeplerle değişiklikler olmakta, ülkelerin buğday gibi temel ürünlerde ihracat kısıtlamasına ya da yasaklamasına gitmesi ile bireylerin stoka yönelmeleri, zaten karmaşık olan gıda güvenliği sorunun çok daha dramatik hale getirmekte. Sıralanan bu sorunlar, yıllardan beri globalleşmenin hakim olduğu başta buğday olmak üzere temel ürünlerde alınan önlemlere rağmen kaçınılmaz olarak ülkemizi de etkiledi. Tüm bunların sonucu olarak ithal edilen buğdayın tonu 420 doları aşmış, iç piyasada buğday kilogram fiyatı ortalama 5,5-6 liraya yükselmiştir. Petrol, doğal gaz, elektrik, gübre ve zirai ilaç gibi temel girdi fiyatları, tüm dünyada olduğu gibi, belirgin dışa bağlılık sebebi ile katlanarak arttı.

"DEKAR BAŞINA ÜRÜN DESTEĞİ 116 LİRADAN 230 LİRAYA ÇIKARILMALI"

TMO'nun reel fiyat belirleyerek fiyatları haftalık gözden geçirmesi, piyasayı regüle edebilmek için TMO'nun stok düzeyini oldukça yükseltecek tedbirler alması, üretimdeki maliyet yükünü hafifleterek üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere 2022-2023 yılı için dekara ürün desteğinin, geçici verilen destekler de kalıcı hale getirilerek dekara 116 TL'den 230 TL'ye çıkarılması, kilograma 10 kuruş olan ürün desteğinin 25 kuruşa çıkarılması, tarım sigortasının zorunlu hale getirilmesi, TARSİM desteğinin yüzde 70 ve hasar ödeme desteğinin yüzde 80'e çıkarılması gerekmektedir. Geçen üretim yılına göre Güneydoğu ve Marmara bölgelerinde yağışlar aynı düzeyde, diğer bölgelerde değişen oranlarda daha yüksek oldu. Uzun yıllar ortalamalarına göre ise Marmara bölgesinde aynı düzeyde, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde daha yüksek, diğer bölgelerde ise değişen oranlarda daha düşük yağışlar kaydedildi. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise buğday açısından tarımsal bir kuraklıktan söz etmek mümkün. Ayrıca yerüstü su rezervlerindeki artış sonucu sulamaya daha fazla kaynak ayrılması, sulama yatırımlarındaki geri dönüşlerle sulanan alan miktarındaki artış, mayıs ayının ilk on gününde genellikle ülke genelinde, özelde ise önemli buğday ekim alanlarında yağış ve diğer iklim koşullarının olumlu seyretmesi, buğday üretim beklentisinin uzun yıllar ortalaması düzeyinde, geçen yılın ise oldukça üzerinde öngörülmesinin en önemli dayanağı. İç Anadolu ve geçit bölgelerinde mayıs yağışlarının, Doğu Anadolu bölgesinde mayıs-haziran yağışlarının önemini koruduğu değerlendiriliyor. Buğday üretiminin uzun yıllar düzeyinde ve geçen yıla göre yüzde 17,6 artışla 20 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir."