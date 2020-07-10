Ulusal Hububat Konseyi üyesi Soylu: Arpa ve buğdaydaki verim umut verici

ULUSAL Hububat Konseyi Araştırma Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, yurt genelinde arpa ve buğdaydaki verimin bu yıl umut verici olduğu söyledi. Konya Ovası'nda da hasadın verimli geçtiğini belirten Soylu, "Türkiye'de geçen yıl 19 milyon ton üretilen buğday rekoltesinin bu yıl 20,5 milyon tonlara, 7,6 milyon ton olan arpa üretiminin ise bu yıl 8,5 milyon tonlara yaklaşacağını tahmin ediyoruz" dedi.
'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen Konya Ovası'nda buğday ve arpa hasadı bu yıl çiftçiyi sevindiriyor. Ulusal Hububat Konseyi Araştırma Danışma Kurulu üyesi ve Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, buğday ve arpa hasadındaki verimin, beklenenin üzerinde olduğunu belirtti. Soylu, "Konya, 700 bin hektar civarında buğday, 400 bin hektara çıkan arpa ekim alanıyla Türkiye'nin en önemli arpa ve buğday üretim alanıdır. İçinde bulunduğumuz dönem harman dönemidir. Özellikle kıraç alanlarda hasat bitmek üzere. Sulu tarlalarımızda hasat yeni başladı. Hasat oldukça iyi gidiyor. Bölgede arpa hasadı erken başladı. Özellikle dolu riskinden dolayı çiftçimiz biraz tedirgindi. Ama 2 haftadır havaların yüksek sıcaklıkla gitmesi ürünlerin çabuk kurumasına neden oldu ve dolu riski de ortadan kalktı. Çiftçilerimiz harman sezonundan oldukça memnun sayılır. Özellikle verim değerleri umduğumuzdan çok daha iyi geliyor" diye konuştu.
?