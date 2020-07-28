Ulusal JuJitsu Federasyonu Başkanı Şevki Erdoğan Diyarbakır'da ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Ulusal JuJitsu Federasyonu Başkanı Şevki Erdoğan Diyarbakır'da ziyaretlerini sürdürüyor

Ulusal JuJitsu Federasyonu Başkanı Şevki Erdoğan, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir ve Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.

Ulusal JuJitsu Federasyonu Başkanı Şevki Erdoğan Diyarbakır'da ziyaretlerini sürdürüyor, System.String[]

Ulusal JuJitsu Federasyonu Başkanı Şevki Erdoğan, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir ve Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde temaslarını sürdüren Erdoğan beraberinde Bölge Temsilcisi ve Gençlik Derneği Başkanı Mücahit Yılmaz, Diyarbakır İzol Yardımlaşma Derneği Başkanı Hasan Doğan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir'i makamında ziyaret etti.

Diyarbakır'da tesisleşme adına önemli gelişmelerin olduğunu, gençler için değerli çalışmaların başlatıldığını ifade eden Erdoğan, bu çalışmaları hem takip ettiklerini hem de takdir ettiklerini belirtti.

Erdoğan, "Diyarbakır'a bu anlamda hizmet edenlere teşekkür etmek ve yanlarında olduğumuzu göstermek için bugün bu ziyareti gerçekleştirdik." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir de görevlerinin spora ve gençlere hizmet etmek olduğunu belirtti.

"Diyarbakır'da sporun gelişimi için elimizden geleni yapıyoruz. Son zamanlarda da önemli tesisleşme atağımız var. Diyarbakır'ın birçok noktasında spor tesisleri yükseliyor." diyen Demir, bundan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Demir, federasyonlarla koordineli olarak çalışacaklarını ve imkanlar doğrultusunda destek vereceklerini aktardı.

Şevki Erdoğan daha sonra Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.

Bağlar'da spor ve gençler için değerli çalışmaların başlatıldığını ifade eden Erdoğan, "Hüseyin Beyoğlu yönetimindeki Bağlar Belediyesinin spor ve gençler için değerli çalışmalar başlattı. Önemli hizmetlere imza atılıyor. Bizler de onları yakından takip ediyor ve takdir ediyoruz. Diyarbakır'a bu anlamda hizmet edenlere teşekkür etmek ve yanlarında olduğumuzu göstermek için bu ziyareti gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hedeflerinin spora ve gençlere hizmet etmek olduğunu bildirdi.

Beyoğlu, imkanlar doğrultusunda faaliyetlere destek vereceklerini belirterek Beyoğlu, "Diyarbakır'da sporun ve gençlerimizin gelişimi için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan dolayı da çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 11:41

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulusal JuJitsu Federasyonu Başkanı Şevki Erdoğan Diyarbakır'da ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

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