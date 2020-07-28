Ulusal JuJitsu Federasyonu Başkanı Şevki Erdoğan Batman'da spor kulübü açılışına katıldı - Son Dakika

Ulusal JuJitsu Federasyonu Başkanı Şevki Erdoğan, Batman'da bir spor kulübünün açılışına katıldı.

Erdoğan, Batman'da Mazlum Arığ ve Murat Bulut'un ile kazandırdığı spor kulübünün açılışına katıldı.

"Mazlum Arığ ve Murat Bulut hocalar değerli antrenörler ve Batman gençliğine çok katkı sağlayacaklarına inanıyoruz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gençleri milli ve manevi değerlerine bağlı olarak, temiz bir çevrede, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı olarak yetiştireceklerine inancımız tamdır. Yanlarında olduğumuzu göstermek için bugün onları ziyaret ettik."

Açılışı yapılan kulübün başkanı Mazlum Arığ da amaçlarının gençlere hizmet etmek olduğuna işaret ederek, "Bilinçli, örf, adet ve geleneklerine bağlı, tarihini, kültürünü öğrenen ve öğreten bir gençlik yetişmesini sağlayacağız. Batman'da sporun ve gençlerimizin gelişimi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu nedenle de çok mutluyuz." diye konuştu.