Ulusal Kalkınma Yerelden Başlar"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ulusal kalkınmanın yerelden başladığını belirterek, "Ulusal kalkınmayı tamamlayabilmek için yerel kalkınmayla uyumlu politika ve proje, iş geliştirmek zorundayız." dedi.

Bakan Dönmez, AK Parti Vezirhan Belde Teşkilatı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Bilecik'in üç kıtaya, yedi iklime hükmeden Osmanlı'nın kuruluş şehri olduğunu belirterek, AK Parti'nin, felsefesini odağına insanı alarak oluşturduğunu anlattı.



Dönmez, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın mantığının, sözünün hayata geçtiği yerler burası. AK Parti kurulduğu günden bugüne insan odaklı, insanı merkeze alarak politikalar, projeler geliştirdi. İyi işler yaptı. Onun içindir ki 2002'den bu tarafa girdiği her seçimde hamdolsun galip çıktı." değerlendirmesinde bulundu.



Yerel seçimlere iki aydan az bir süre kaldığını anımsatan Dönmez, seçmenlerin sandığa giderek yerel yöneticilerini seçeceğini anlattı.



Yerel yöneticilerin görevlerine değinen Dönmez, şöyle devam etti:



"Yerel yönetici demek, size bizden daha yakın olan kişi demek. Sizin sorunlarınızı kendi yetki ve gücüyle çözecek, kendi yetkisi ve gücü kapsamında olmayanları da iline ve bakanlığa iletmek suretiyle çözüm arayacak kişi demektir. Ulusal kalkınma yerelden başlar. Ulusal kalkınmayı tamamlayabilmek için yerel kalkınmayla uyumlu politika ve proje, iş geliştirmek zorundayız. Biz diyoruz ki, bizimle uyumlu çalışacak arkadaşları yönetici seçin. Dolayısıyla memleket kalkınırken Vezirhan geride kalmasın, aynı vagonda, aynı trende yerini alsın."



Bakan memleketini de ziyaret etti



Daha sonra kendisinin de memleketi olan Gölpazarı ilçesine geçen Bakan Dönmez, cuma namazı sonrası esnaf ziyaretinde bulunarak halkın taleplerini dinledi.



İlçede, AK Parti Seçim İrtibat Bürosunu da ziyaret eden Dönmez, çocukluğunun büyük bir kısmının bu topraklarda geçtiğini kaydetti.



Gençliğinde de her fırsatta buraya gelerek köyde ve zaman zaman ilçe merkezinde akranlarıyla vakit geçirdiğini aktaran Dönmez, "Buraya gönül borcumuz var. Gölpazarı ve Bilecik için ne yapsak azdır, borcumuzu ödeyemeyiz. Yapmak için de gayret ettik. Doğal gaz istediniz getirdik. Gölpazarı yolunu AK Parti hükümetleri söz verdi ve yaptı. Doğal gaz abonelik sayısının giderek arttığı bilgisini aldım. Gölpazarı'nın her mahallesine her evine doğal gaz götürmek bizim boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.



"Kısa sürede büyük sorunların üstesinden geldik"



Dönmez, 2002 yılından bu yana milli gelirde 3-4 kat artış yaşandığını söyledi.



AK Parti kadrolarının yönettiği belediyelerde modern şehircilik anlamında sadece ulusal değil uluslararası ölçekte de çok büyük projeler ortaya çıkardığını kaydeden Dönmez, şöyle konuştu:



"Sayın Cumhurbaşkanımız, zaten belediyeciliğin kitabını yazan birisi. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde ben de bir belediye kuruluşu olan İGDAŞ'ta yönetici olarak göreve başlamıştım. O okuldan mezun oldum diyebilirim. O zaman çöp, çamur, çukur hatta solunamaz hava kirliliğiyle mücadele eden susuz bir kent vardı. Benzer örnekler başka illerimizde de söz konusuydu ama halkın desteği, Mevla'nın takdiriyle kısa sürede bu büyük sorunların üstesinden geldik. Artık bugün büyük kentlerimizin hiçbirinde bu sorunların adı anılmıyor. Artık yeni projelerle halkın önüne çıkıyoruz. İstanbul ve Türkiye'nin muhtelif yerlerinde misafirlerimizi ağırlıyoruz, onlar eğer ilk defa gelmişlerse şaşkınlıklarını ve hayretlerini gizlemiyorlar."



Bakan Fatih Dönmez, ilçelerdeki programlarından önce Bilecik kent merkezinde de esnaflarla sohbet etti.

