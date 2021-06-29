"Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2021-2023)" Yayımlanmıştır. - Son Dakika

"ULUSAL KIRSAL KALKINMA STRATEJİSİ (2021-2023)" yayımlanmıştır. Kırsal ve kentsel alanlar arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik girişimler kırsal alanlardaki çeşitli sorunları da gün yüzüne çıkarmaktadır. On Birinci Kalkınma Planı politika ve tedbirleri ışığında; kırsal kesimdeki ekonomik ve beşeri kaynak potansiyelinin ulusal kalkınma yolunda en verimli şekilde değerlendirilmesine imkan verecek kırsal politikaları belirlemek, uygulanacak tüm kırsal kalkınma faaliyetlerini tespit edilen ortak amaç ve hedeflere yönlendirmek ve bu faaliyetlerin tasarım-uygulama-koordinasyon-izleme ve değerlendirme süreçlerinde takip edilecek genel hususları ortaya koymak üzere ulusal kırsal kalkınma stratejik çerçeve belgesine ihtiyaç duyulmuştur Bu ihtiyaçtan hareketle, ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları (STK), yerel yönetimler ve özel sektör tarafından yürütülen kırsal kalkınma destekleri incelenmiş, UKKS-I ve II dönemlerindeki uygulama süreçlerinden elde edilen sonuçlar analiz edilmiş, dünyada kırsal kalkınmanın desteklenmesine yönelik eğilimler ve AB uyum sürecinin gerekleri de göz önünde bulundurularak UKKS-III belgesi ile kırsal kalkınma faaliyetlerine yönelik bütüncül bir politika çerçevesinin oluşturulması amaçlanmıştır. ;