Son Dakika Haberleri: Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi sınıra dualarla uğurlandı
Son Dakika Güncel Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi sınıra dualarla uğurlandı

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi sınıra dualarla uğurlandı

2 saat önce

Ekibin dua ile uğurlanışı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli'nin ekiple selamlaşması İl Sağlık Müdürü Doç. Dr.

Ekibin dua ile uğurlanışı

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli'nin ekiple selamlaşması

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli'nin konuşması

UMKE'de görevli Kayseri UMKE İl Sorumlusu Mehmet Artık'ın konuşması Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi sınıra dualarla uğurlandı

Kayseri'den Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için görevlendirilen 10 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, sınır bölgesine gitmek için yola çıktı

KAYSERİ - Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Kayseri'den sınıra görevlendirilen 10 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) dualarla uğurlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, tamamı gönüllü personelden oluşan 10 kişilik 2 ayrı ekip, İl Sağlık Müdürlüğü önünden yola çıktı.

Uğurlama törenine, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Güney katıldı.

Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Güney, ekibe görev hakkında brifing verirken Kayseri Afetlerde Sağlık Hizmetlerinde Birim Uzmanı Ali Altun ve 11. UMKE Bölge Koordinatörü Nazif Gümüşsoy son kontrolleri yaptı.

UMKE'ye gönüllü katılımlardan duyduğu gurur ve memnuniyeti dile getiren Benli, şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla bugün UMKE ekibimizi sınır hattına gönderiyoruz. Daha önce de belirtiğim gibi çalışanlarımızdan 'Bizi gönderin' diye çok ciddi talepler vardı. Bakanlığımızın sınır bölgesinde yapmak istediği mobil hastaneler dolayısıyla artçı birlik olarak ekibimizi gönderiyoruz. Rabb'im kazasız belasız gidip gelmelerini nasip eylesin, kazalar mübarek olsun. Afrin operasyonlarına da Kayseri olarak destek vermiştik. UMKE olarak Kayseri'de yaklaşık 240 civarı gönüllü ile güçlü bir ekibimiz var. Buradan operasyona sağlık anlamında her türlü desteği de vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz."

UMKE'de görevli Kayseri UMKE İl Sorumlusu Mehmet Artık, her zaman göreve hazır olduklarını belirtti.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi sınıra dualarla uğurlandı

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Ali Ramazan, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sendika başkanından şaka gibi makam aracı açıklaması: 1,3 milyona kampanyayla aldım
Esad yönetiminin terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu Kaz Dağları'nda altın arayan firmanın ruhsatı yenilenmedi Münbiç için operasyon başladı: Yoğun çatışmalar yaşanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 18:19:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi sınıra dualarla uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]