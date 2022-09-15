Balıkesir'de uçak kazası tatbikatı - Son Dakika
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Balıkesir'de uçak kazası tatbikatı

15.09.2022 14:34
Balıkesir'de uçak kazası tatbikatı

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) Balıkesir'deki tatbikatında senaryo gereği düşen uçaktaki yaralılar yapılan çalışma ile kurtarıldı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) Balıkesir'deki tatbikatında senaryo gereği düşen uçaktaki yaralılar yapılan çalışma ile kurtarıldı.

Manyas Kızıklı Mahallesinde düzenlenen uçak kazası tatbikatına AFAD, İtfaiye, Balıkesir TRAC, Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri katıldı. Başarıyla gerçekleştirilen tatbikatta kurumlar arası koordinasyonun gözlendi.

Öte yandan 3 gün eğitimlerin UMKE il kampının merkez Karesi lçesine bağlı Alacabayır Mesire Alanında yapılan bölümünde UMKE personellerine crush sendromu, boğulma, ateşli silah yaralanması, elektrik çarpması ve yüksekten düşme vaka çalışma ve eğitimleri verildi.

Eğitimler kapsamında afet triyajı ve olay yeri yönetimi eğitimi de verildi.

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Kaynak: AA

Balıkesir, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de uçak kazası tatbikatı - Son Dakika

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