Öte yandan 3 gün eğitimlerin UMKE il kampının merkez Karesi lçesine bağlı Alacabayır Mesire Alanında yapılan bölümünde UMKE personellerine crush sendromu, boğulma, ateşli silah yaralanması, elektrik çarpması ve yüksekten düşme vaka çalışma ve eğitimleri verildi.

Kaynak: AA

Balıkesir, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de uçak kazası tatbikatı - Son Dakika

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