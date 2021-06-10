Ulusal Model Yarışmasının İlk Elemeleri "Fuarların Başkenti" İzmir'de Gerçekleşti. - Son Dakika

Yarışmanın Genel Yayın Yönetmeni Deniz Şaman önce jüri üyelerini basına tanıttı; Selen Almaç Deniz – Towerlife kurucusu ve Milliyet Gazetesi köşe yazarı , Aslı Kaya – Konak Belediyesi Meclis üyesi , Ferhan Aral – Kareograf , Harun Cici – Kuaför, Aktivist , Ufuk Su – Yapımcı & Ajans sahibi, Osman Akar – Ajans Sahibi &Proje yönetmeni , Emre Özder - Direktör , Cenk Aşkın – Direktör Art direktör ve Haydar Koçak – Gazeteci.

Şaman yarışmanın amacını ve hedeflerini şu sözlerle anlattı "Moda ve tekstil sektöründe yaşanan ulusal model anlamında büyük boşluğu doldurmak ve bunu yaparken de televizyon ve şov dünyasına birbirinden başarılı isimleri ve kaliteli modelleri kazandırmayı hedeflemek, ayrıca bunu doğru bir biçimde yaparak gerçek anlamda model nedir ve nasıl olmalıdır. Topluma da göstermek için bu yola çıktık ve sizlerin de büyük desteği ile bunu başaracağız. "

Elemede , katılımcılar öncelikle üçerli ve dörderli olarak jürinin karşısına çıktılar. Ardından teker teker jüriye kendilerini tanıtma ve anlatma fırsatı buldular.

Türkiye'de ilki gerçekleşecek olan Ulusal Model Yarışması moda ve tekstil sektörünün yanı sıra televizyon ve şov dünyasına birbirinden başarılı isimleri ve kaliteli modelleri kazandırmayı hedeflemektedir. Bu nedenle yarışmanın Tekstil, Moda ve Fuarcılık alanında öncü olan İzmir'den başlaması çok anlamlıydı.

Ulusal model yarışmasına katılım ve ilgi çok büyük oldu. Türkiye'nin dört bir tarafından adayların başvurduğu yarışmada ilk elemeleri geçip yarı finale çıkmaya hak kazanan adaylar büyük final için yarışacaklar. Finalde kazanacak katılımcılar uluslararası arenada ülkemizi temsil etme şansına sahip olacaklar.

SPR Medya tarafından gerçekleşecek organizasyon Yapımcı Semra Hülakü ve Deniz Şaman öncülüğünde yapılmaktadır. Aynı zamanda yönetim kadrosunda bulunan kurucu başkan Can Taylan , Kareograf Ferhan Aral, Proje yönetmeni Ali Durgut ve yapımcı Burak Hülakü yarışma ile ilgili dünyayı etkisi altına alan pandemi sorunsalına rağmen alınan önlemlerle birlikte, özen ve dikkatle projenin başarılı devam etmesi ve yoğun talep olmasının gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtmektedirler. Büyük bir özveri ile büyük finale yaklaşılması heyecanı daha da arttırmaktadır.

İzmir elemelerini tamamlanmasının ardından, "İzmir'i başarıyla tamamladık şimdi hedef İstanbul" sözleri ile mutluluğunu dile getiren Şaman ; İstanbul yarı finali 16 Haziran'da Barbaros Point Hotel 'de yapılacaktır. İstanbul'da daha yoğun bir katılım bekliyoruz. Bugün bile katılımcıların final heyecanını yaşadıklarını gördük. Ve asıl yarı final sonrası yine Barbaros Point hotel de yapılacak "GRAND FİNAL" ise moda sektörünün duayenlerinin ve büyük hayran kitlesine sahip sanatçıların yer alacağı jüriden oluşacaktadır. Bu isimlerden bazıları Zerrin Özer , Nazan Şoray, Serhat Hacıpaşalıoğlu, Tuğba Özay, İzzet Öz, Emsal Doğan, Vural Gökçaylı, Bülend Özveren, Atıl Kutoğlu gibi topluma malolmuş sanatçılar. Grand Final'in büyük bir şovla noktalanacağını şimdiden duyurmak isterim. Siz değerli basın emekçilerinin bugün olduğu gibi GRAND FİNAL'de de bizlerin yanında olacağının bilinci ve sevinci ile teşekkür ediyorum.Diyerek sözlerini tamamladı.