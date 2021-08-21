Ulusal Modeller Seçildi...

Ulusal Model Yarışması'nın büyük finalinde jüri olan Zerrin Özer , gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü sanatçı, "Şahaneyim sizleri çok özledim. Çok iyiyim sağlığıma çok dikkat ediyorum. Çok güzel bir ortam. Bir buçuk senedir evdeyim. Evden dışarı çıkmadım, tatil falanda yapmadım. Sadece çalıştım hayvanlarımla ilgilendim. Ablalarım bende kalıyor aile saadeti öyle" dedi. Güzellik anlayışını açıklayan Özer, "Çok farklı bir branş benim için yine görsellikte beğendiğim yani hakikaten hak eden bir insanı kendi şahsım adına oy vereceğim" dedi. Benim icin güzellik görsel çok önemli. Ama bence yüreğininde güzel olması çok daha önemli" dedi.

Ben Kendim yemem onlara yediririm

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada hesabında 'Ben geçmişimi dürdüm, büktüm, çöpe attım. Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir" paylaşımının hayvan severler tarafından eleştirilmesi sorulan Özer, "Ben ona kahroldum. O tamamen ile bir deyim. Ünlü bir yazarın sözü söylemi. Ben asla o köpeklere kurban olurum. Ben kendim yemem o köpeklere hayvanlarıma yediririm . Zerrin Özer'i bilen bilir" dedi.