-Ulusal Mutabakat Hükümeti, 27 Hafter Subayını Esir Aldı - Son Dakika

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-Ulusal Mutabakat Hükümeti, 27 Hafter Subayını Esir Aldı
6 saat önce
- Ulusal Mutabakat Hükümeti, 27 Hafter subayını esir aldı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birlikler 27 Hafter subayını esir aldı.
- Ulusal Mutabakat Hükümeti, 27 Hafter subayını esir aldı
TRABLUS - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birlikler 27 Hafter subayını esir aldı.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birlikler, başkent Trablus'un çevresinde bulunan Hafter güçlerine karşı 'Barış Fırtınası' adı altında askeri operasyon başlattı. Hükümet birlikleri operasyon kapsamında Trablus'un güneybatısında bulunan Al-Wattia Hava Üssü'nü ele geçirirken, çok sayıda Hafter subayını esir aldı. Hükümet, Al-Wattia Hava üssünde esir alınan 27 Hafter subayının sorgulanmak üzere başkent Trablus'a götürüldüğünü açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 12:07 Kaynak: İHA
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