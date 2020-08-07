Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden Mısır ve Yunanistan'a rest - Son Dakika

Mısır ve Yunanistan'ın Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge belirlemesine ilişkin Dışişleri Bakanlığının açıklaması sonrası, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden tepki geldi. Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı kim olursa olsun denizdeki haklarımıza saldırılmasına izin verilmeyeceğini vurgular ve Türkiye'yle imzalanan Mutabakat Zaptının uygulanacağını bir kere daha yineler" ifadeleri kullanıldı.

Mısır ve Yunanistan'ın Akdeniz'de ekonomik bölge belirlemesi konusunda Dışişleri Bakanlıkları açıklama yaptı. Yunan ve Mısır cephesinden yapılan açıklama sonrasında Ulusal Mutabakat Hükümeti de tepki gösterdi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin açıklamasında, "Dışişleri Bakanlığı, Akdeniz'e kıyısı olan iki devletin münhasır ekonomik bölgelerinin belirlenmesine ilişkin bir anlaşma imzalamalarını büyük bir ilgiyle takip etti. Bakanlık ayrıca, Yunanistan Dışişleri Bakanının basın toplantısında yaptığı açıklamaları da takip etti. Bakanlık, Libya'nın Akdeniz'in bir barış gölü olması çağrısı yaptığını ve halen yapmakta olduğunu, kıyıdaş ülkeleri uzlaşıya ve kabul edilen uluslararası hukuk ilkelerine dayalı olarak kendi aralarında deniz sınırlarını belirlemelerine izin verecek tutumları izlemeye davet ettiğini vurgular. Bakanlık kim olursa olsun denizdeki haklarımıza saldırılmasına izin verilmeyeceğini vurgular ve deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin olarak Türkiye'yle imzalanan ve uluslararası deniz hukuku ile buna ilişkin uluslararası anlaşma ve sözleşmelere aykırı olmayan mutabakat zaptının uygulanacağını bir kere daha yineler. Dışişleri Bakanlığı kim olursa olsun denizdeki haklarımıza saldırılmasına izin verilmeyeceğini vurgular ve Türkiye'yle imzalanan Mutabakat Zaptının uygulanacağını bir kere daha yineler. Libya, Akdeniz'in bir barış gölü olması çağrısı yaptığını ve halen yapmakta olduğunu, kıyıdaş ülkeleri uzlaşıya ve kabul edilen uluslararası hukuk ilkelerine dayalı olarak deniz sınırlarını belirlemelerine izin verecek tutumları izlemeye davet ettiğini vurgular" ifadeleri yer aldı. - ANKARA