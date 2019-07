Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali'nin 2'ncisi düzenlendi

ESKİŞEHİR (İHA) – Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali'nin adı, lületaşının bir diğer ismi olarak da bilinen 'Deniz Köpüğü' Festivali oldu.

Eskişehir ile özdeşleşen, dünya rezervlerinin yarısından fazlası Eskişehir'de bulunan ve yaklaşık 5 bin yıllık bir geçmişe sahip olan lületaşı, Eskişehir'e yapılması planlanan kömürlü termik santral ile yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Bu tehlikenin farkında olan ve lületaşı için farkındalık oluşturmayı amaçlayan Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali'nin ikincisini düzenledi. Festivalin adı ise lületaşının bir diğer ismi olan Deniz Köpüğü olarak belirlendi. 20 lületaşı ustasının katıldığı festival Tarihi Odunpazarı Meydanı'nda gerçekleştirildi.



Kazım Kurt lületaşı ustaları ile görüştü



Odunpazarı Belediyesi, festivalin gerçekleştiği Odunpazarı Meydanı'na çok sayıda stant açtı. Lületaşı ustalarının hünerlerini sergilediği bu stantlarda ayrıca lületaşından yapılan pipo, zarf açacağı, süs eşyaları ve takılar sergilendi. Festival alanını gezen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, stantları uğrayarak lületaşı ustaları ile görüştü. Ustaların yaptıkları çalışmaları izleyen Başkan Kurt, lületaşı ustalarından yaptıkları eserler hakkında bilgi aldı.



"Festivale vatandaşlardan yoğun ilgi"



Vatandaşlar, Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali'ne yoğun ilgi gösterdi. Stantları gezen vatandaşlar, lületaşı ustalarından yaptıkları eserler ve lületaşı ile ilgili bilgiler aldı. Vatandaşların bazıları lületaşı ustalarıyla birlikte lületaşına şekil verirken, bazıları da stantlarda yer alan lületaşından yapılmış eserleri satın aldı. Festival kapsamında 'Amatör Lületaşı Oyma Yarışması' yapıldı. Çok sayıda Eskişehirlinin katıldığı yarışmada, vatandaşlar lületaşına şekil vermenin mutluluğunu yaşadı. Lületaşıyla ilk kez tanışanların heyecanı ise yüzlerinden okundu.



"Lületaşı ile ilgili yapılacak her türlü AR-GE çalışmasına destek vermeye hazırız"



'Lületaşının Geleceği' adlı panelde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, TMMOB'a bağlı odalar ile Odunpazarı Belediyesi arasındaki iş birliğine dikkat çekti. Bu yıl düzenlenen festivale TMMOB'a bağlı odaların genel başkanlarının katıldığını belirten Başkan Kurt, bu durumun Odunpazarı Belediyesi ile meslek odaları arasındaki iş birliğinin daha da geniş bir alana yayıldığının göstergesi olduğunu söyledi.



"Yeni çıraklar yetişmiyor"



Lületaşı El Sanatları Derneği Başkanı Ramazan Bağlan, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'a teşekkür etti. Eskişehir'in logosuna lületaşının yerleştirilmesini isteyen Bağlan, lületaşı sanatının unutulmaya yüz tuttuğunu söyledi. Bağlan, "50 sanatkarımız kaldı" dedi.



"Halk sağlığını, çevreyi ve tarımı yok edecek madenciliğe de karşıyız"



Lületaşının Eskişehir taşı olarak bilindiğini hatırlatan TMMOB Maden Mühendisleri Odası Eskişehir İl Temsilcisi Ümit Yıldırım, lületaşının tarihini anlattı. Lületaşının sanayide çok önemli alanlara yönlendirilebileceğini söyleyen Yıldırım, "Biz Maden Mühendisleri Odası olarak, madenciliğin tabi ki olduğu yerde yapılmasını kabul ediyoruz. Ama her şart ve koşullarda da madencilik yapılmasını istemiyoruz. Hazır maden sektörü var, orayı canlandıralım. Bu yöreyi zehirleyecek, halk sağlığını, çevreyi ve tarımı yok edecek madenciliğe de karşıyız" diye konuştu.



"Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz"



TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Levent Özbunar; her yerde, her şekilde tarımın, doğanın, çevrenin korunması için mücadele ettiklerini vurguladı. Özbunar, "Bu mücadelemizde sonuna kadar devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

