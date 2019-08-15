Ulusal öneme haiz sulak alan sayısı 56'ya yükseldi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Paklar Genel Müdürlüğü; Afyonkarahisar'da Karamık Sazlıkları, Muğla'da Metruk Tuzlası ve Kayseri'de Tuzla Gölü olmak üzere 3 sulak alanı Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil ederek koruma altına aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Paklar Genel Müdürlüğü; Afyonkarahisar'da Karamık Sazlıkları, Muğla'da Metruk Tuzlası ve Kayseri'de Tuzla Gölü olmak üzere 3 sulak alanı Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil ederek koruma altına aldı.



Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde 2014 yılında yapılan düzenleme ile yürürlüğe konulan sulak alanların tescil edilerek korunmasına ilişkin uygulama kapsamında Ramsar Alanı, Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan ve Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan olarak üç farklı kategoride tescil yapılıyor.



Ulusal Sulak Alan Komisyonunun geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda alınan karar gereğince Afyonkarahisar'da Karamık Sazlıkları, Muğla'da Metruk Tuzlası ve Kayseri'de Tuzla Gölü olmak üzere 3 sulak alan Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edilerek koruma altına alındı. Metruk Tuzlası ve Tuzla Gölü, allı turnaların ülkemizdeki önemli konaklama alanlarından biri olması bakımından büyük önem taşıyor. Karamık Sazlıkları ise Batı Anadolu Bölgesi'nin en tabii sulak alanlarından biri olup içerdiği adacıklar ve turbalık yapısı ile karbon tutumunun yanı sıra iklim değişikliğinin önlenmesinde de kıymetli bir sulak alan olarak yer alıyor.



Sulak alanların büyüklüğü 995 bin 364 hektar oldu



Bu 3 sulak alanın tescili ile Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan Sayısı 56'ya yükselirken, Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği kapsamında belirtilen diğer statülerle birlikte koruma altına alınan toplam sulak sayısı 79'a ulaştı. Bu sulak alanların kapsadığı alan büyüklüğü ise 995 bin 364 hektar oldu. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Numan Kurtulmuş seçimin röntgenini çekti: Cuma cemaatinden oy kaybettik

Çavuşoğlu'ndan 'Güvenli Bölge' açıklaması: ABD ile detaylandırılması gereken konular var

Bayramın ardından piyasalar açıldı! İşte dolarda son durum

Japonya'da beklenen fırtına hayatı felç etti! 600 bin kişi tahliye edilecek